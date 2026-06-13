AKTUELNO

Zadruga

ŽENE RAZLOG RASKOLA PRIJATELJSTVA?! Terza sumnja da je Bora bio sa Milicom Veličković, on to demantovao, pa otkrio da li je flertovao sa Sofijom Janićijević! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rat ne prestaje!

Naredni sagovornici voditeljskog para Dače Virijevića i Milene Kačavende u emisiji ''Sa mesta splačina'', bili su Borislav Terzić Terza, Bora Santana i Nenad Macanović Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sinoć je opet došlo do svađe između Terze i Bore. Terza, šta te je to najviše povredilo? - upitao je Dača.

- Ja sam rekao da je klempavi Mogli, što je ništa za razliku od toga šta je on izgovorio za moje dete. Moja veličina je u tome jer njegovu porodicu nikada ništa nisam rekao - kazao je Terza.

- Govorio si mi da sam pe*er - kazao je Bora.

- Tuži me, slobodno, eto. On je mene prvi sinoć počeo da vređa, izgovara neke morbidne strane - rekao je Terza.

- Je l' istina da si Bori rekao da ti napolju završi dobru tužbu i par nemoralnih devojaka i da ga nećeš tužiti? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mogu svašta da kažem, a on očigledno želi da ga ne tužim, jer se trudi, prilazi mi, želi da spusti loptu, pa me napadne - kazao je Terza.

- Je l' misliš da je bio sa Milicom Veličković? - upitao je Dača.

- Da, mislim da jeste. Međutim, ja govorim da me ne zanima šta govori on. Ja dete sa njom imam, dete mi je najvažnije. Ja njemu nikada na Milicu Kemez nisam udarao, nisam mu govorio stvari koje je on meni - kazao je Terza.

- Govorio si mi i aludirao na to s kim je Milica Kemez. Ja tebe nikada nisam ogovarao, a on mene jeste. Vidim da ima animozitet prema meni, ja prema njemu nemam. Gotivio sam ga, skupljao sam pare za njegov rođendan - kazao je Bora.

- Ako si me toliko gotivio, što si mi sve ono izgovarao na kraju?! Kakot o može? Ja nikada tebi nisam vređao porodicu, nikog - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza je dva puta aludirao na to da muvam Sofiju. Nikada to nisam radio. Nisam sa Milicom Veličković bio, već sa jednom drugaricom. Nikada nisam bio sa Milicom - kazao je Bora.

- Muvao si Miličinu drugaricu, čije početno slovo imena je na M, a muvao si je dok si bio u braku - kazao je Terza.

- Nisam bio u braku, posle toga sam se oženio - dodao je Bora.

- Većinski su lažna prijateljstva. Da ste jedan drugog gledali kao prijatelja, nikada Bora spomenuo ne bi Milicu Veličković, da se razumemo. Evo, sad čujem i Sofija da se pominje, za to ne znam da li je nju muvao, ali nije lepo, svakako - rekao je Bebica.

- Misliš li da je Terza najveći cinkaroš u rijalitiju? - upitala je Kačavenda.

- Da, mislim da je tako. On je cinkario mnoge. Uvek prenese sve, ocinkari ljude - kazao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

SUMNJA DA SU SE SVE DOGOVORILI?! Iako je Žika najavio tužbu za Asmina, on nastavlja da provocira! Objavio njegovu prepisku sa Aneli pa ga optužio za O

Zadruga

Ispada da plačem za Milicom: Terza se posvađao sa Sofijom, odmah se ogradio od trudne bivše verenice! (VIDEO)

Domaći

Platiće sve do zadnjeg dinara: Terza uspeo da navuče Boru da upali vređalicu, on priznao da li je bio sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Zadruga

ERUPCIJA NETRPELJIVOSTI: Kačavenda ponizila Ivana jer je nakon svega sklopio primirje sa Lukom, on izneo žestoke optužbe na njen račun nakon toga! (VI

Zadruga

Ne bira način da skine ljagu sa sebe: Kačavenda spinuje priču sa afere sa Asminom, pa izmislila Anđelov flert sa Sofijom (VIDEO)

Zadruga

Ovo je istina: Mateja otkrio da li je bio intiman sa Draganom, Aneli se obratila Siti i zamolila je da ne ratuje sa Erminom! (VIDEO)