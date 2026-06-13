ŽENE RAZLOG RASKOLA PRIJATELJSTVA?! Terza sumnja da je Bora bio sa Milicom Veličković, on to demantovao, pa otkrio da li je flertovao sa Sofijom Janićijević! (VIDEO)

Rat ne prestaje!

Naredni sagovornici voditeljskog para Dače Virijevića i Milene Kačavende u emisiji ''Sa mesta splačina'', bili su Borislav Terzić Terza, Bora Santana i Nenad Macanović Bebica.

- Sinoć je opet došlo do svađe između Terze i Bore. Terza, šta te je to najviše povredilo? - upitao je Dača.

- Ja sam rekao da je klempavi Mogli, što je ništa za razliku od toga šta je on izgovorio za moje dete. Moja veličina je u tome jer njegovu porodicu nikada ništa nisam rekao - kazao je Terza.

- Govorio si mi da sam pe*er - kazao je Bora.

- Tuži me, slobodno, eto. On je mene prvi sinoć počeo da vređa, izgovara neke morbidne strane - rekao je Terza.

- Je l' istina da si Bori rekao da ti napolju završi dobru tužbu i par nemoralnih devojaka i da ga nećeš tužiti? - upitao je Dača.

- Ja mogu svašta da kažem, a on očigledno želi da ga ne tužim, jer se trudi, prilazi mi, želi da spusti loptu, pa me napadne - kazao je Terza.

- Je l' misliš da je bio sa Milicom Veličković? - upitao je Dača.

- Da, mislim da jeste. Međutim, ja govorim da me ne zanima šta govori on. Ja dete sa njom imam, dete mi je najvažnije. Ja njemu nikada na Milicu Kemez nisam udarao, nisam mu govorio stvari koje je on meni - kazao je Terza.

- Govorio si mi i aludirao na to s kim je Milica Kemez. Ja tebe nikada nisam ogovarao, a on mene jeste. Vidim da ima animozitet prema meni, ja prema njemu nemam. Gotivio sam ga, skupljao sam pare za njegov rođendan - kazao je Bora.

- Ako si me toliko gotivio, što si mi sve ono izgovarao na kraju?! Kakot o može? Ja nikada tebi nisam vređao porodicu, nikog - rekao je Terza.

- Terza je dva puta aludirao na to da muvam Sofiju. Nikada to nisam radio. Nisam sa Milicom Veličković bio, već sa jednom drugaricom. Nikada nisam bio sa Milicom - kazao je Bora.

- Muvao si Miličinu drugaricu, čije početno slovo imena je na M, a muvao si je dok si bio u braku - kazao je Terza.

- Nisam bio u braku, posle toga sam se oženio - dodao je Bora.

- Većinski su lažna prijateljstva. Da ste jedan drugog gledali kao prijatelja, nikada Bora spomenuo ne bi Milicu Veličković, da se razumemo. Evo, sad čujem i Sofija da se pominje, za to ne znam da li je nju muvao, ali nije lepo, svakako - rekao je Bebica.

- Misliš li da je Terza najveći cinkaroš u rijalitiju? - upitala je Kačavenda.

- Da, mislim da je tako. On je cinkario mnoge. Uvek prenese sve, ocinkari ljude - kazao je Bora.

Autor: S.Z.