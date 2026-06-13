KATEDRA ZA ŽENSKU SOLIDARNOST: Kačavenda i Aleksandra Jakšić po prvi put uspele da se usaklase, a evo i oko čega! (VIDEO)

Mnogi su mislili da je ovo gotovo nemoguće, ali se ipak dogodilo!

U novom izdanju emisije ''Sa mesta splačina'', gosti voditeljskog para Dače Virijevića i Milene Kačavende bile su Aleksandra Jakšić i Dušica Đokić.

- Aleksandra, ti si bila u rijalitiju ''Farmeri'', Dušica se bavi treningom, svaka ima nešto svoje. Mislim da gledateljke ne znaju koliko se mi trudimo da u rijalitiju izgledamo kako želimo. Kako si ti kad si tamo bila, čuvala i negovala izgled? - upitala je Kačavenda.

- Nikakve privilegije imali nismo tamo, uslovi su jako teški bili, duvan smo motali, a od prerađevina smo samo sokove dobijali. Međutim, i tamo sam gledala da budem negovana, koliko mogu. Ljudi me često komentarišu kako imam neki žulj na nogama, a ja sam devet meseci provela sa životinjama. Diplomirani sam ekonomista, prošla sam u životu dosta, ostvarena sam. Borac sam i nije me stid. Što se ovde tiče, mislim da se fenomenalno žene snalaze kad je nega u pitanju, uslove imaju, ali neke mozga nemaju, to je problem - rekla je Aleksandra.

- Da li si ikad mislila da ćeš sama sebi sređivati nokte, sređivati kosu, lice...sve? - upitala je Kačavenda.

- Ne vidim to kao problem, navikla sam se na to u rijalitiju - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.