TI MENI DA GOVORIŠ... Kačavenda i Sofija obavile razgovor o svom prijateljstvu, nisu uspele da izglade odnos, Terza ih RASTURIO! (VIDEO)

Ipak ne mogu da se pomire.
Nakon "Igre istine" došlo je do razgovora između Milene Kačavende i Sofije Janićijević, koje su stavile tačku na svoje prijateljstvo.
- Ti ćeš meni da govoriš, dobro me Dača probudio, j*bala bih mu ja i oca i mamu - rekla je Milena.
- Ja sam došla i poljubila sam te - rekla je Sofija.
- Da ustane jedan picopevac Terza, danas bespotrebno urla, nije tema, imam utisak da ga boli što nije tema - rekla je Kačavenda.
- Mene ne interesuje šta je on rekao - rekla je Sofija.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.