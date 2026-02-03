TI MENI DA GOVORIŠ... Kačavenda i Sofija obavile razgovor o svom prijateljstvu, nisu uspele da izglade odnos, Terza ih RASTURIO! (VIDEO)

Ipak ne mogu da se pomire.

Nakon "Igre istine" došlo je do razgovora između Milene Kačavende i Sofije Janićijević, koje su stavile tačku na svoje prijateljstvo.

- Ti ćeš meni da govoriš, dobro me Dača probudio, j*bala bih mu ja i oca i mamu - rekla je Milena.

- Ja sam došla i poljubila sam te - rekla je Sofija.

- Da ustane jedan picopevac Terza, danas bespotrebno urla, nije tema, imam utisak da ga boli što nije tema - rekla je Kačavenda.

- Mene ne interesuje šta je on rekao - rekla je Sofija.

Autor: R.L.