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TEŠKO DA ĆEŠ IM PREĆI KUĆNI PRAG: Ivan poručio Aneli da nikada neće upoznati Filipove roditelje, ona zapištala poput EKSPRES LONCA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Aneli Ahmić ušla je u žestok verbalni okrašaj sa nekadašnjim drugom, Ivanom Marinkovićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od*ebi odavde. Što si došao kod ovog kreveta - rekla je Aneli.

- Mama Lana i tata Zorane (Filipovi roditelji), ne brite, neću ga dati. Nemoj da misliš da oni žele da te vide na kućnom pragu - kazao je Ivan.

- Ne želim ni ja da idem. Filip i ja nećemo biti zajedno - rekla je Aneli.

- Može da dođe kao drugarica - dodao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teško - kazao je Ivan.

- Nisam ja monstrum da me neko ne bi primio u kuću - kazala je Aneli.

- Jesi, naravno - kazao je Ivan.

- Od*ebi odavde, klošaru jedan odvratni. Filipe, imaš li da kažeš nešto na ove reči? - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nemam. Nemoj da se pržiš na sve ovo - kazao je Filip.

- Anelin mozak je spržen, svakako - dodao je Ivan.

- A ti? Veliki oče jedan. Kakav si ti otac? Alimentaciju ne daješ deci svojoj - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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