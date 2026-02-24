Gledao me tužno i bio je crven: Aneli do srži raskrinkala Luku, Anita kipti poput ekspres lonca! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Moj klip sa Lukom je bio najbolji jer sam tada najviše volela, a ja nikada ne bih ušla sa čovekom u vezu prema kom nemam emociju. Anita je danas uhvatila Luku u ogledalu da gleda u mene, napravila je totalno frku. Kako ona njemu može da pravi frku ako on nije imao emocije prema meni? - upitala je Aneli.

- To je laž, apsolutno - rekla je Anita.

- Ja smatram da je ovde Anita folirant, a ne Luka. Njene reakcije koje mu sada pravi, to nikad nije imao sa mnom. Oboje su mi krivi - rekla je Aneli.

- Ja ne želim da gledam devojku prema kojoj imam emocije s nekim drugim. Ja mislim da niko nikada nije ušao fejk u odnos samo mislim da se Anđelo nije istinski zaljubio. Ja sam Aniti rekao da se meni stvarno sviđala Aneli i da sam imao emocije - rekao je Luka.

- Ja mislim da je veće muvanje bilo između Maje i Luke nego između Aneli i Luke na početku. Luka je danas odlično pripremio teren da ode na Anitin ljubavni klip da bi on mogao da gleda klip sa Aneli - rekao je Bora.

Autor: N.Panić