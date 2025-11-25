Lukao ukrao patike iz magacina? Šok nad šokovima! Aneli razvezala jezik i raskrinkala ga do srži, on ključa kao ekspres lonac! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala sve goruće teme.

- Ova veza je osnovana na podrškama i završila se tako, setimo se šta je Biljana sve govorila za Aneli. Veza je osnovana na podršci i poklonima, i sa jedne, i sa druge strane. Tu nema i od iskrene ljubavi, ja ovakve ljudi ne podnosim u rijalitiju. Luka je svim mogućim bojama namazan, čim je čuo da Anita ima podršku odmah je otišao kod nje. Odnos je zasnovan na podršci, a završen je otkad je Anita rekla da joj se dopada - rekla je Miljana.

- Šta sam ja više ovde? Pokušao sam da izdržim, ali više ne mogu. Ja imam pravo da pričam s Anitom i da je upoznam kao drugaricu - rekao je Luka.

- Što ne upoznaš Saru Šajić? - upitala je Miljana.

- Nemoj ti da brineš koga ću ja da upoznam - rekao je Luka.

- Luka, moraš da znaš da si ti uveo svoje dete u rijaliti kada si smislio onu predstavu. Dečko nikad ne priča o stanju svojih roditelja, ali brani Groficu i Situ. Sve si smislio sa svojom mamom Biljanom, sve je jasno - rekao je Dača.

- Da li veruješ da sam ja tražio da iznesem Noru ispred Pinka? - upitao je Luka.

- Da, verujem - rekao je Dača.

- Ja sam rekao da ne verujem da je Luka nju tukao - rekao je Ivan.

- Ovde je prošle godine bio klip gde si tu njoj stavio ruke ispod jorgana i držao je, tog dana je celog preplakala - rekao je Dača.

- Evo napravila je Aneli da sam je tukao - rekao je Luka.

- Vrati te patike koje si ukrao u magacinu kada smo išli po medu - rekla je Aneli.

- E sramoto jedna, u svaku kupovinu u koju si išla ti je Luka kupio - rekao je Luka.

Autor: N.Panić