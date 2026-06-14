Sofija, Terza i Stanija udružili snage, iskomentarisali pola Bele kuće: Ona i Ivan Marinković su dve iste osobe! (VIDEO)

Opa!

Stanija Dobrojević, Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević okupili su se i krenuli su da komentarišu Milenu Kačavendu i ukućane u Beloj kući.

- Ona je najveći ženomrzac u kući - rekla je Stanija.

- Zove Bebicu da prokomentariše, a on u sukobu sa tobom, ne voli te. Prokomentariše Ivan, Maja, Asmin, sve ljude koje... Ona sa Asminom priča najnormalnije - rekao je Terza.

- Ja sam ostala u šoku šta sam slušala - rekla je Stanija.

- Grli se sa Aneli... žena je smehotres - rekao je Terza.

- Prošle nominacije me je najbolje iskomentarisala, da bi ona meni zamerila sitnicu - rekla je Stanija.

- Alo, posle četiri sata dopisivanja, je*ala se sa Janjušem. Sa Anđelom se dopisuje, šalje slike, noge.. - rekao je Terza.

- Još ste vi mene zezali za gelender, ja tad nisam skontala - rekla je Stanija.

- Za Janjuša je sama iznela, bolesna žena, kanal žena. Žena je prošle godine bila 19. sa ovim postupcima, da ne pričamo o Asminu kad je izašao klip za dan zaljubljenih, da ne pričamo koliko je ona branila Asmina - rekao je Terza.

- Ja to ništa ne znam, prestala sam da se mešam, ali kad sam htela da izvučem Anđela da se ne peca, ona je jednom u radiju rekla šta če ona da mi gasi temu dok me vređaju Anđelo i Janjuš. Ja sam pitala Daču: ,, je ' l ova voli da je vrešaju?'' - rekla je Stanija.

- Naravno da voli - dodao je Terza.

- Ja sam shvatila da ona to želi i povukla sam se - rekla je Stanija.

- Ona voli bilo šta samo da nešto priča - rekla je Sofija.

- Ona i Ivan Marinković su mi dve iste osobe samo muška i ženska verzija - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović