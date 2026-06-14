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Nora nema dozvolu za ulazak u Srbiju: Alibaba lupio zabrane, Aneli doživela totalni fras! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Asmin Durdžić naredni je nominovao između Aneli Ahmić i Filipa Đukića, kada je osuo žestoku rafalnu paljbu po bivšoj supruzi.

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- Filipe, dobar si momak i lepo je od tebe da nikada nikog nisi uvredio. Moram da ti kažem da ako si se stvarno zaljubio u Aneli, onda stvarno treba da te briga što ona ima dete. Ja vam nikad ne bih pravio problem ukoliko me ne bi dirali, čak bih vam i pomogao - rekao je Asmin, pa se osvrnuo na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću ti dati punomoćje da Nora dođe u Beograd, kada sam ja hteo da dođe Nora ovde za rođendan ti to nisi želela - rekao je Alibaba.

- Smeće jedno, pokazuješ još jednom koliko nisi čovek. Nora je željna mene - rekla je Aneli.

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- Da li je željna mene? Ne možeš da dobiješ punomoćje i kraj - rekao je Alibaba.

- Monstrume, Nora će doći ovde to ti ja garantujem - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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