Nema kadra sa mnom, skupo košta: Stanija doživela fras zbog Ivana, on je nagazio svim silama! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Staniju Dobrojević koja je zaratila sa Ivanom Marinkovićem.

- Rekla si da si ti bila Asminov najbolji izbor - rekao je Darko.

- Naravno, ali on sad to iz svojim kompleksa ne bi nikada priznao. Sam shvata kada vidi koliko je Maja ljubomorna, ali prosto ne sme da priča jer bi mu letela glava. Njega je Maja fizički radila, ali nije bio spreman na ovoliku njenu ljubomoru. Sve mi je jasno kad stignu pitanja za njihove porodice nakon onoga što sam videla na klipovima. Pored mene je imao prostora da diše, radi i stvara - rekla je Stanija.

- Ja ću dovesti do ludila ovu ženu pošto je folirant težak - rekao je Ivan.

- Meni je ispod časti kadar sa ovim čovekom, mnogo košta - rekla je Stanija.

- Mrš tamo, ja sam došao u sobu da bacim foru da je Stanija ostala bez trećeg vajba (Viktora), a ona skočila i uzela onu bubicu, pričala je posle sata. Nikoga ne uhodim i provociram, možemo da imamu z*jebanciju i to je sve. Došla je ove godine da izleči svoju nesreću

Autor: N.P.