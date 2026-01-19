K**va zbog koje deca kući plaču: Sunčica doživela fras zbog Anite, pa je žestoko izvređala jer je navodno bila ljubavnica Relje Popovića! (VIDEO)

Haos!
Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Sofija Janićijević dobila je reč.
- Za mene su tri pokvarene osobe Mića, Vanja i Kačavenda - rekl je Sofija.
- Na prvom mestu je Janjuš, na drugom mestu je Bora i na trećem mestu je Sunčica naravno - rekla je Anita.
- Ti si jedna k*rvetina zbog koje deca kući plaču. Našla si da uništavaš nekom porodicu zbog naslovnih strana novina - rekla je Sunčica.
- Nećeš preko mene ostati duže, ne mogu da se svađam s tobom - rekla je Anita.
- Aneli, Uroš, Sunčica - rekla je Mina.
Autor: N.Panić