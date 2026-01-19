AKTUELNO

K**va zbog koje deca kući plaču: Sunčica doživela fras zbog Anite, pa je žestoko izvređala jer je navodno bila ljubavnica Relje Popovića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Sofija Janićijević dobila je reč.

Aktivirao vređalicu kao nikad: Dača sasuo Anđelu gorku istinu u lice, pa izrekao šok informaciju za Aneli! (VIDEO)

- Za mene su tri pokvarene osobe Mića, Vanja i Kačavenda - rekl je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Janjuš, na drugom mestu je Bora i na trećem mestu je Sunčica naravno - rekla je Anita.

Očitao im bukvicu: Ivan objasnio takmičarima ko može biti pokvaren, pa naveo svoje tri osobe! (VIDEO)

- Ti si jedna k*rvetina zbog koje deca kući plaču. Našla si da uništavaš nekom porodicu zbog naslovnih strana novina - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nećeš preko mene ostati duže, ne mogu da se svađam s tobom - rekla je Anita.

Nebitnima neću davati na značaju: Aneli Ahmić otkrila koje tri osobe su za nju najpokvarenije u Eliti! (VIDEO)

- Aneli, Uroš, Sunčica - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

