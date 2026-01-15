AKTUELNO

Zadruga

Razvezao jezik: Dača obelodanio nove detalje navodne afere Anite i Relje Popovića, palo žestoko raskrinkavanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zaustavlja se!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

Đukić ne prašta sebi flert s Aneli: Priznao da mu je to jedan od većih blamova, a evo da li će posle svega obaviti razgovor s Majom! (VIDEO)

- Anita, kada ćeš priznati za Relju? Mi gledaoci znamo sve, od upoznavanja do modrica u studiju - glasilo je pitanje.

- Super, od toga nije istina ništa, to je Dača rekao - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da svi znaju sve. Ona je godinama slušala Reljine pesme, Tamara je došla i rekla: ''Znaš da ne smeš da pričaš''. Ja znam da Aniti ovo odgovara i da ona likuje, sve joj ovo odgovara i sve je ovo lažno. Ja verujem da meni Luka veruje, a za parfem je bila šifra za momka nekog - rekao je Dača.

Oseća se ispaljeno, radi mu ego: Alibaba rešio da se skloni od Maje i Aneli jer nisu njegov nivo! (VIDEO)

- Parfem je bila šifra da je sve u redu napolju - rekla je Anita.

- Ne, nego da Relja uzvraća lajkove - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

