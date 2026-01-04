Bora Santana gori od ljubomore: Zbog Janjuša i Jakšićke doživeo fras, ponovo ispljuvao sve žive! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Janjuš je postavio pitanje Vanji Živić.

- Vanja, Žana je sinoć bukvalno rekla da si ti u kombinaciji s njenim bivšim mužem. Da li vas dve imate neki drugi problem ili imate problem samo zbog Bobanca? - upitao je Janjuš.

- Bobanac i ja nikad nismo imali sem prijateljstva, to je već bajata priča. Ja i Žana smo bili okej pre mog ulaska, ali nikada se nismo specijalno družile jer je Bobanac moj drug. Šta je htela sinoć da postigne time pojma nemam, bilo mi je čudno što me nije zvala - rekla je Vanja.

- Jakšićka, šta se dešava s tobom i Janjušem? - upitala je Vanja.

- Mi smo se poljubili, ali nismo u vezi. Ja ne želim da budem u ovom kokošinjcu, zato se povlačim. Nismo imali ništa sem poljupca jer kod mene prvo ide upoznavanje i sve ostalo, pa onda s*ks - rekla je Jakšićka.

- Ja neću vezu, to moraš da znaš - rekao je Janjuš.

- Ti sebe toliko ponižavaš - rekla je Matora.

- Sve ste glumile ludilo i kao nećeš sa mnom šemu, a s Janjušem završila u kombinaciji - rekao je Bora.

- Što si ljubomoran? - upitala je Jakšićka.

Autor: N.Panić