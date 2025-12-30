Trese se Bela kuća: Bora i Anita u ratu do istebljenja! Santana uspeo da je brzinom svetlosti zalepi za dno: Tebi će dete da gleda... (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović.

- Čim mi bude uvredio dete je*aću mu sve živo i mrtvo! Može da dira šta god, ali ne moje dete. Ja sam njemu obećala budnu za Elitoviziju, ali treba meni i Luki, a tad nisam bila sa Lukom kad sam obećavala. On me napao jer sam dala bundu, rekao mi je da sam ku*etina i posle je ispao haos kad je Luka ušao. Non stop ima doskočice i verujem da je sujetan, da nije to bilo samo zbog bunde - rekla je Anita.

- Družila si se sa mnom jer si se bojala da te ja ne načepim - rekao je Bora.

- Ja ni sa Minom ne provodim vremena koliko sam provodila. Hoću sa njim da provodim 24 časa - rekla je Anita.

- Ne mora da se druži, ali treba da se javi - rekao je Bora.

- Vas dvoje ste bili jako bliski - rekao je Mića.

- Makar ostala bez svih meni je moj partner najbitniji - rekla je Anita.

- Istovalio se da su Anđelo i Matora sve bili u pravu - rekao je Bora.

- Je*ao si mi sina bre. Mina mi je sad najbliža ženska osoba u kući i želim da provodim vreme sa njom i sa Lukom - rekla je Anita.

- Ako je normalno da se družite i da svake nedelje rotirate krevete za se*s onda okej - rekao je Bora.

- On mi je upoznaop celu porodicu. Nazvao sam ga gmizavcem jer to i jeste. Kad sam ozvaničio vezu sa Anitom, on je radio sve što ja nikad nisam njemu i Anastasiji - rekao je Luka.

- Ja sam izabrala sa kim bih bila i ušla u vezu odmah sa osobom koja mi prija. Meni je prijalo da se družimo, bio je kao za*ebant - rekla je Anita.

- Stojim iza svake reči koju sam ti onda rekao. Napolju nikad ne bi imao herca da se tako ponašaš.Udariću te po džepu - rekao je Luka.

- Kako ćeš da me udariš po džepu - pitao je Bora.

- Useliću se pored Milice na plac i otvoriću pljeskavice "Suđena noć". Ti si došao u situaciju nju da vređaš, pa mene jer branim svoju dveojku - rekao je Luka.

- Nije ti ovo Južni vetar da glumiš Baću. Ja sam Maraš. Ustvari, ja sam Car - rekao je Bora.

- Ti si smrda mu*ić - rekao je Luka.

- A što si govorio da ćeš da mi vadiš mamine kosti iz groba? Ja sam više odgajio majmuna nego vi dece. tebe će dete da gleda - pitao je Bora.

- Ako Bog da moje dete će da živi daleko od Srbije i sveg aovoga - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić