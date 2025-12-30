AKTUELNO

Zadruga

Trese se Bela kuća: Bora i Anita u ratu do istebljenja! Santana uspeo da je brzinom svetlosti zalepi za dno: Tebi će dete da gleda... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović.

- Čim mi bude uvredio dete je*aću mu sve živo i mrtvo! Može da dira šta god, ali ne moje dete. Ja sam njemu obećala budnu za Elitoviziju, ali treba meni i Luki, a tad nisam bila sa Lukom kad sam obećavala. On me napao jer sam dala bundu, rekao mi je da sam ku*etina i posle je ispao haos kad je Luka ušao. Non stop ima doskočice i verujem da je sujetan, da nije to bilo samo zbog bunde - rekla je Anita.

- Družila si se sa mnom jer si se bojala da te ja ne načepim - rekao je Bora.

pročitajte još

Ovih pet takmičarki su nimfomanke: Bora Santana objavio spisak, pa ponovo izgoreo zbog svađe s Lukom! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Dezodoransi, trojke, a svi ste je verili: Mića pronašao način da spasi Aneli od sunovrata, očitao lekciju njenim bivšim verenicima (VIDEO)

- Ja ni sa Minom ne provodim vremena koliko sam provodila. Hoću sa njim da provodim 24 časa - rekla je Anita.

- Ne mora da se druži, ali treba da se javi - rekao je Bora.

- Vas dvoje ste bili jako bliski - rekao je Mića.

- Makar ostala bez svih meni je moj partner najbitniji - rekla je Anita.

- Istovalio se da su Anđelo i Matora sve bili u pravu - rekao je Bora.

- Je*ao si mi sina bre. Mina mi je sad najbliža ženska osoba u kući i želim da provodim vreme sa njom i sa Lukom - rekla je Anita.

- Ako je normalno da se družite i da svake nedelje rotirate krevete za se*s onda okej - rekao je Bora.

- On mi je upoznaop celu porodicu. Nazvao sam ga gmizavcem jer to i jeste. Kad sam ozvaničio vezu sa Anitom, on je radio sve što ja nikad nisam njemu i Anastasiji - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Zaključavala je sama sebe jer se plašila: Alibaba i Nerio udruženim snagama raskrinkali odnos Site i Aneli, ona ponovo završila u suzama! (VIDEO)

- Ja sam izabrala sa kim bih bila i ušla u vezu odmah sa osobom koja mi prija. Meni je prijalo da se družimo, bio je kao za*ebant - rekla je Anita.

- Stojim iza svake reči koju sam ti onda rekao. Napolju nikad ne bi imao herca da se tako ponašaš.Udariću te po džepu - rekao je Luka.

- Kako ćeš da me udariš po džepu - pitao je Bora.

- Useliću se pored Milice na plac i otvoriću pljeskavice "Suđena noć". Ti si došao u situaciju nju da vređaš, pa mene jer branim svoju dveojku - rekao je Luka.

- Nije ti ovo Južni vetar da glumiš Baću. Ja sam Maraš. Ustvari, ja sam Car - rekao je Bora.

- Ti si smrda mu*ić - rekao je Luka.

- A što si govorio da ćeš da mi vadiš mamine kosti iz groba? Ja sam više odgajio majmuna nego vi dece. tebe će dete da gleda - pitao je Bora.

- Ako Bog da moje dete će da živi daleko od Srbije i sveg aovoga - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Trudi se da ih razdvoji!? Aneli uložila poslednji atom snage da okrene Neria protiv Hane, pa naletela na žestoku osudu! Trese se Bela kuća (VIDEO)

Zadruga

TRESE SE BELA KUĆA: Janjuš prati Ivana u stopu, Marinković ga POTPUNO RAZBESNEO! (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća! Kačavenda i Aneli u brutalnom ratu, puče još jedno prijateljstvo u Eliti: Ti si jedna kanturina i babetina (VIDEO)

Zadruga

TRESE SE BELA KUĆA! Asminu pala roletna, najavio žestok obračun sa Sitom i Aneli, pa odlučio da se bori za starateljstvo nad Norom (VIDEO)

Zadruga

OČI U OČI: Anđeloi svim silama brani Kačavendu od Mikija Dudića, trese se Bela kuća (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana će poludeti kad ovo čuje: Alibaba pokušao da ubedi Anastasiju da je on pravi muškarac za nju! (VIDEO)