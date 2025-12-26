Trudi se da ih razdvoji!? Aneli uložila poslednji atom snage da okrene Neria protiv Hane, pa naletela na žestoku osudu! Trese se Bela kuća (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom se Hana Duvnjak žali na Neria Ružanjija jer je ne brani za stolom.

- Požalila se na situaciju kad su je svi napali, a nije je branio. Posumnjala je na ovu Ivanovu bivšu. Ja sam rekla da je ispoštovao da nije uzeo piće, ali ona ne ispoštuje jer se druži sa Radom, Todićkom, a mešaju joj se u odnos. Nije realno da se druži sa devojkom koja je sve pričala za nju - rekla je Sofija.

- Ja sam rekla sve ovo i njemu. Pričala sam da me ne brani. Ja se sa Sandrom nisam toliko družila, on je. Svako bi puno gore od mene reagovao. Svi su skočili da sam folirant jer sam rekla da meni ne bi smetalo da se on pomiri sa Aneli. Ona mu je tetka - rekla je Hana.

- Ovo ti je žena, moraš da odreaguješ - rekao je Terza.

- Kako nisam odreagovao? - pitao je Nerio.

- Ja ću mu reći kad je kriv, sad nije - rekla je Aneli.

- Nazivala si ga narkomanom! Ja te savetujem šta trebaš da radiš, on nema reakciju! - vikao je Terza.

- Uvek ćeš biti NN - rekla je Aneli.

- Klošarko jedna, m*š tamo! - vikao je Terza.

- Nerio, zamera ti devojka što nemaš prirodu reakciju da je odbraniš - rekla je Sofija.

- Izluđuje ga ovde - rekla je Aneli.

- Ne izluđuje me niko ovde! - ubacio se Nerio.

- Branim ga od ljudi koji mu govori da treba da se svađa! - vikala je Aneli.

- Hoće da ih razdvoji! Razdvaja čoveka od žene sa kojom ima dete - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić