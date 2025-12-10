Trese se Bela kuća! Dušica kroz suze pokušava da okrene sve cimere protiv Boginje, haos ne jenjava (VIDEO)

Au!
Dušica Đokić došla je kod Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević kako bi svu krivicu svalila na Tanju Stijelju Boginju.
- Da ja muvam Matoru, eto koje priče prave - rekla je Boginja.
- Kunem ti se ja pričam istinu. Nikad se ne bih posvađala sa tobom. Stanite sa razlogom na njenu stranu, ja priznajem kad sam kriva i znam da se izvinim - rekla je Dušica.
- Ja sam se u bratovu decu zaklela, u karanitinu nijednu lošu reč. Odjednom se setila Matore. Dolazi ovde i laže, neću više da se pravdam - rekla je Boginja.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić