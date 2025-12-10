AKTUELNO

Zadruga

Trese se Bela kuća! Dušica kroz suze pokušava da okrene sve cimere protiv Boginje, haos ne jenjava (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Dušica Đokić došla je kod Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević kako bi svu krivicu svalila na Tanju Stijelju Boginju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ja muvam Matoru, eto koje priče prave - rekla je Boginja.

- Kunem ti se ja pričam istinu. Nikad se ne bih posvađala sa tobom. Stanite sa razlogom na njenu stranu, ja priznajem kad sam kriva i znam da se izvinim - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se u bratovu decu zaklela, u karanitinu nijednu lošu reč. Odjednom se setila Matore. Dolazi ovde i laže, neću više da se pravdam - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

