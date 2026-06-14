Trebate da kupite zajedničku kucu: Janjuš se posprdao sa Aneli i Filipom, oni umrli od smeha! (VIDEO)

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Marko Janjušević Janjuš naredni je nominovao između Aneli Ahmić i Filipa Đukića, kada je iskoristio priliku da ironično pohvali njihov ljubavni odnos.

- Filip je simpatičan momak, Bog ga je dao za dosta stvari u životu. Čovek tetovira, istetovirao mi je ovu mačku. Svaka ti čast na tome što si talenat za muziku. Drago mi je da ste ti i Aneli našli srodnu dušu i da ima Boga, nikad ne znaš kada će te prava ljubav strefiti. Kada su mnogi pričali da vi to radite zbog priče u rijalitiju, ja sam rekao da ne jedu g*vna. Filipe, tebi srećno i super si kroz ovaj rijaliti - rekao je Janjuš.

- Aneli, vidim da ste ti i Stanija spustili loptu. Vodite računa ti i Filip kako ćete se ponašati napolju, obavezno vodite računa. Uživajte u životu i ne znam zašto ne poručite neku kucu zajedničku da imate napolju. Tetovaža nije garancija ljubavi, ti i ja nemamo nikakvu tetovažu hvala dragom Bogu - rekao je Janjuš.

Autor: N.P.