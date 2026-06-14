AKTUELNO

Zadruga

Trebate da kupite zajedničku kucu: Janjuš se posprdao sa Aneli i Filipom, oni umrli od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Marko Janjušević Janjuš naredni je nominovao između Aneli Ahmić i Filipa Đukića, kada je iskoristio priliku da ironično pohvali njihov ljubavni odnos.

- Filip je simpatičan momak, Bog ga je dao za dosta stvari u životu. Čovek tetovira, istetovirao mi je ovu mačku. Svaka ti čast na tome što si talenat za muziku. Drago mi je da ste ti i Aneli našli srodnu dušu i da ima Boga, nikad ne znaš kada će te prava ljubav strefiti. Kada su mnogi pričali da vi to radite zbog priče u rijalitiju, ja sam rekao da ne jedu g*vna. Filipe, tebi srećno i super si kroz ovaj rijaliti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, vidim da ste ti i Stanija spustili loptu. Vodite računa ti i Filip kako ćete se ponašati napolju, obavezno vodite računa. Uživajte u životu i ne znam zašto ne poručite neku kucu zajedničku da imate napolju. Tetovaža nije garancija ljubavi, ti i ja nemamo nikakvu tetovažu hvala dragom Bogu - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Palo raskrinkavanje! Uroš otkrio sve što je Maja radila sa Filipom, Aneli pala od smeha (VIDEO)

Zadruga

Pad decenije! Aneli izmakla stolicu Terzi, on tresnuo na zemlju, ukućani umrli od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Popadali od smeha! Janjuš vegetira i čisti se od loših postupaka, Stanija mu pomogla (VIDEO)

Zadruga

JANJUŠ PAO OD SMEHA! Toša otkrio šta se Luki desilo tokom odnosa sa Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Zacenili se od smeha: Aneli prenela Terzi razgovor s Matejom, oni ismevali Matijevića (VIDEO)

Zadruga

MAMA, TATA I BEBA! Janjuš, Aneli i Uroš napravili set porodičnih fotografija, PLAKAĆETE OD SMEHA! (VIDEO)