Nikada neće ući u vezu sa tobom: Stanija i Maja se sukobile oko kadra, Anđelo sasuo sve Aneli u lice, pa Uroš izneo svoj sud! (VIDEO)

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U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković.

- Aneli je ispala 80% korektnija nego neki prema meni. Mislim da ima dobru stranu, neka da mi bude harizmatična. Zna da bude kvarna. Ja sa tvoje strane ne osećam mržnju i da veštački tražiš sukob sa mnom. - rekla je Maja.

- Šta su moje emocije i tri godine života? Ja hoću kadar da se namerno u nešto uvalim? - ubacila se Stanija.

- Ovo je čist dokaz da sam pokazala ono što sam pričala. Nisi nominovana, mešaš se u svaku vezu. Hoćeš tebe da nominujem? Ona je željna kadra i vapi za tim. Filip i ja ne komuniciramo neoliko meseci. Mislim da nije ispao fer u onoj situaciji. Nikada nije komentarisao moj odnos sa Asminom funjarski. Ostavljam Aneli - rekla je Maja.

- Bespotrebne su ti bile neke stvari kada se napiješ. Nikada nisam od tebe osetio da si zao. Nekome si naneo štetu, Bebica i Teodora. Niko meni nije potreban za druženje i vezu. Ja da sam lažan ne bi tvoja mama donela poklon za Novu godinu i ne bi imali podršku od naših bližnjih. Imala si sukobe i sa ljudima sa kojima sam ja dobar. Najviše me je uvredilo što si rekla da sam otpadak. Jedno drugom smo ulepšavali boravak ovde. Nećemo se dužiti. Smatram da je Filip direktniji i jasniji. Nikad neće ući u vezu sa tobom. Nisi toliko zaljubljena koliko to predstavljaš. Iz svih tih razloga poslaću Aneli - rekao je Anđelo.

- Uvek kad treba da uđe u neki vid odnosa sa devojkom, ali uvek kaže ''ali''. Beskarakteran je. Videli smo njegov stav sa muškarcima. Nije smeo da se suprotstavi muškarcima. Njegovo učešće se svodi na se*sualne odnose i na alkohol. Od sebe je napravio utorak muškarcem. Nismo se svađali. Aneli i ja smo bili prijatelji u sedmoj sezoni. Puklo je prijateljstvo. Imali smo neslaganja. Par puta je stala je stala u moju odbranu. Veza sa Filipom joj uopšte ne treba. Ostavljam Aneli - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović