OFORMLJEN SAVEZ PROTIV NJIH: Teodora isponižavala Filipove voditeljske sposobnosti, Anita zakucala Aneli za mesto! (VIDEO)

Drama!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Mislim da između vas ima neke emocije. Mislim da ti Filipe nisi paćenik koji pati za plasmanima. Multitalentovan si. To što ti operem peškire ne znači da ga muvam. Aneli, nemam poriv da se svađam uvek se organski svađamo. Nećemo se družiti i biti najbolji prijatelji. Nas dve se nećemo nikada družiti. Nemam dobro mišljenje, ne žalim te ni u jednom trenutku. Mnogi gore jer ne znaju šta će biti od vašeg odnosa. Ostaviću Filipa, on ima kod mene posebno mesto - rekla je Kačavenda.

- Aneli je neko kome je pobeda iznas dvega. Po strani je stavila, na žalost, i Noru. Porušila je svaki stav protiv Asmina kad je ortišla u hotel. Porušila je sve što je pričala o Asminu. Tu je izgubila. Izgubila je i kod Stanije jer se pridružila Asminu. Pokazala je i tu da joj je plasman iznas svega. Naš odnos varira. Pokazao je da je j presretač. U radiju čujemo samo Boru, čujemo za mrave eventualno. Nije se pokazao ni kao voditelj nešto, možda ovde ima tremu. Aneli da bi pobedila koristi sve pa i Filipa. On je pokazao da samo želi da je osvoji, ali je nije priznao za vezu. Aneli mi je vređala porodicu. Ostavljam Filipa - rekla je Teodora.

- Krenula bih od Filipa, imamo korektan odnos i normalno pričamo. A što se tiče Aneli, ne znam što me provlačiš kroz sukob sa Terzom. Ne znam što si mi zamerila što sam dala Filipu piće kad vi niste zajedno. Ne znam čemu potreba da ti to smeta kad niste zajedno. Mislim da si darežljiva, lukava - rekla je Sofija.

- Neću da vređam Filipa. Ja na silu da vređam nekoga ne pada mi na pamet. Aneli očekuje da se njeno dete i porodica ne spominju. Vređala je sve, meni šta sve nije rekla, Luki, Ivanu.. Aleksej nikada nije čuo da treba da mrzi oca. Pravi žrtvu od sebe zbog rijalitija - rekla je Anita.

- Ja se makar nisam skidala gola i trčala po šumi i da sam se udala za ženu - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović