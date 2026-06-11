Ona ne može bez nas, tek ću da je komentarišem: Aneli, Luka i Anita sasuli sve jedni drugima u lice, leti perje za crnim stolom! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš žal Luke i Anite, njen za Filipom, a njegov za tobom jer je sve jasno da rade kako bi ste se posvađali? - glasilo je pitanje.

- To se jasno vidi kao dan. Svako komentarisanje mene i Filipa.. To je ono što on poziva glasače da ne glasaju za mene. Oni konstantno pokazuju žal. Boli ga to što Filip i ja imamo neku priču. Mi se ljubimo ali ne sa jezikom. Polkazuju stalno sujetu. Ne prestaju da pričaju o meni. Luka je taj koji ne može da sakrije bes kad sam ja u pitanju. Pokazuju koliko su sujetni i koliko ih ja bolim. On je jedna obična slina, on je curica, a ne muškarac. Ona je ta koja vređa sve nas zbog njega - rekla je Aneli.

- Žele Filipa da preplaše. Nema veze neka rade to. - rekla je Aneli.

- Nećeš biti prvo mesto nikada - dodao je Terza.

- gledaoci imaju pravo da postave da bi se pokazao blam ove devojke. Neću Filipu da otvaram oči. To me ne zanima, ta priča. Ona mene komentariše. Ona ne može bez nas. Ja ćutim dok ona priča. Svaki dan ću da te komentarišem koje si zlo. - rekao je Luka.

- Ja Filipa uošte ne spominjem, Aneli pogotovo. Htela je da ogadi Luku meni i mojoj porodici da bi moja porodica pomislila sve šta je radio. Provocira nas u odabranima. - rekla je Anita.

- Mene Luka ne interesuje za sto života, ali da je neko ostrašćen kao on. On je ljubomoran. Sa strane ih nikad ne komentarišem - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović