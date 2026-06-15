OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Pao poljubac između Sare i Ivana, ona otvorila dušu (VIDEO)

Au!

Dok su intervjui u toku, učesnici su osmislili plan kako da prevare Saru Stojanović.

- Htela sam da ti se izvinim za sve. Učestvovali su u ovom iznenađenju. Nisam znala da će ovo ovako da se odigra. Iznenadili su me prijatno neki ljudi kao što su Asmin, Luka i Maja. Njima dugujemo, a ja tebi dugujem veliko izvini i da ti kažem da sam te zavoella i nadam se da mi opraštaš. Niko me nije ovako voleo do sada. Sve je ono bilo teranje inata. Ne zanima me niko sem tebe. Havla ti na semu. Ivan me ne zanima, niko me ne zanima sem tebe. Ja sam u životu imala samo razočarenja - rekla je Sara.

- Da li je moguće da ste tako kvarni? - dodala je Sara.

- Sad ćemo da zovemo pravog Murata - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović