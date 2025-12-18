OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Matora okrila kada se desila žestoka svađa Aneli i Luke isped Grofice (VIDEO)

AU!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Aneli Ahmić:

- Kakvu su veliku svađu imali Luka I Grofica?

- To nije bilo - rekla je Aneli.

- To je bilo kod Osmana, Aneli i Luka su se svađali, a Grofica je bila sve vreme kraj njih. - rekla je Matora.

- To je bilo pred ulazak,ona je htela da idemo, ostali nisu dala, Meni nije dala Aneli da komunicira,p i

- Ja je i ovde sada štitim - rekoa je Luka.

- Čoveče ti si blam, ti u kolima sa Normom i svađaš se sa Asminom - rekla je Aneli.

- Asmine da li si čuo Aneli ili Noru - upitao je Luka.

- Čuo sam Aneli da me psuje - rekao je Asmin.

- Da, ja sam govorila da je dete sa nama, a da se oni svađaju - rekla je Aneli.

- Ja dete nisam čuo ali nju jesam - rekao je Asmin.

Autor: N.B.