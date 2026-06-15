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Romantika kakve nema ni u filmovima: Murat i Sara proslavljaju mesečnicu, oboje grcaju u suzama! (VIDEO)

Izvor: pINK.R, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Sara Stojanović rešila je da iznenadi svog dečka Murara Aslyguzina za mesečnicu kada mu je priredi mu iznenađenje za pamćenje, prilikom čega joj je on priznao svoje emocije.

- Ja ne bih mogla bez ovog dečka, to sam juče sebi rekla. Terala sam ti inat - rekla je Sara.

- Ja kad volim jednu ženu, nemam oči za druge - rekao je Murart.

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- Ja ovo stvarno nisam doživela, ovo je sudbina - rekla je Sara.

- Ja sam upoznao svoju srodnu dušu ovde, naučio sam jezik - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se potrudila da sve bude dobro, dala sam apsolutno sve od sebe. Mene su svi muškarci iskorišćavali, krivo mi je samo što sam tebe izdala - rekla je Sara.

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- Ti si dobra osoba - rekao je Murat.

- Izdala sam tebe, a nisam trebala. Duša me boli - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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