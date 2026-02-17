AKTUELNO

Zadruga

Ovo nema ni u filmovima: Teodora urla na Bebicu zbog blamantnog ponašanja, Đukić glumi ljubavnog terapeuta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili zbog njegovog ponašanja, a Filip Đukić je u jednom momentu i pokušao da spusti tenziju.

- Hoćeš da dođeš pored devojke? - upitala je Teodora.

pročitajte još

Nacija je čekala odluku Velikog šefa! Zvanično je: Anita i Luka žestoko kažnjeni!

- Ne - rekao je Bebica.

- Bože, koliko je bolestan ovaj čovek - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, pusti ga - rekao je Filip.

- Znaš koliko je bolestan ovaj prizor - rekao je Bebica.

pročitajte još

Oka nisam sklopio... Bebica ponovo glumi žrtvu, Đukić i Teodora nedodirljivi! (VIDEO)

- Jeste, ali ti si iskompleksiran. Ti se ponašaš kao degenerik, ponašaj se normalno jer sam ti već danas rekla. Poslednji put ti kažem da si iskompleksiran - rekla je Teodora.

- Ajde iskulirajte - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože sačuvaj - umirala je Teodora.

pročitajte još

Više strasti sam imao s Teodorom: Đukić brutalno ponizio Boginju, više ne želi da čuje za nju! (VIDEO)

- Nije prijatno, iskuliraj jer ne može da se smeje - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

To su gluposti: Bebica ponovo zažmurio na saznanje da Đukić i Teodora flertuju, od ovog blama nema dalje! (VIDEO)

Farma

Ovo se ni u filmovima ne viđa: Dušica i Conja žestoko zaratili, njegova gluma dosegla vrhunac (VIDEO)

Zadruga

Glumi konobara: Teodora kao da upravlja Bebicom preko džoistika, on obavlja sve komande! (VIDEO)

Zadruga

Na visini zadatka: Luka poblesavio nakon poljupca Lepe Brene, pokazao svoju dominaciju u glumi! (VIDEO)

Zadruga

Oka nisam sklopio... Bebica ponovo glumi žrtvu, Đukić i Teodora nedodirljivi! (VIDEO)

Zadruga

SRAMNO: Teodora napala Bebicu, nakon što mu je dala šut kartu zbog Đukića, prebacila mu što je ne brani od Maje Marinković (VIDEO)