Ovo nema ni u filmovima: Teodora urla na Bebicu zbog blamantnog ponašanja, Đukić glumi ljubavnog terapeuta! (VIDEO)

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili zbog njegovog ponašanja, a Filip Đukić je u jednom momentu i pokušao da spusti tenziju.
- Hoćeš da dođeš pored devojke? - upitala je Teodora.
- Ne - rekao je Bebica.
- Bože, koliko je bolestan ovaj čovek - rekla je ona.
- Dobro, pusti ga - rekao je Filip.
- Znaš koliko je bolestan ovaj prizor - rekao je Bebica.
- Jeste, ali ti si iskompleksiran. Ti se ponašaš kao degenerik, ponašaj se normalno jer sam ti već danas rekla. Poslednji put ti kažem da si iskompleksiran - rekla je Teodora.
- Ajde iskulirajte - rekao je Đukić.
- Bože sačuvaj - umirala je Teodora.
- Nije prijatno, iskuliraj jer ne može da se smeje - rekao je Đukić.
Autor: N.Panić