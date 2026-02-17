Ovo nema ni u filmovima: Teodora urla na Bebicu zbog blamantnog ponašanja, Đukić glumi ljubavnog terapeuta! (VIDEO)

Hit!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili zbog njegovog ponašanja, a Filip Đukić je u jednom momentu i pokušao da spusti tenziju.

- Hoćeš da dođeš pored devojke? - upitala je Teodora.

- Ne - rekao je Bebica.

- Bože, koliko je bolestan ovaj čovek - rekla je ona.

- Dobro, pusti ga - rekao je Filip.

- Znaš koliko je bolestan ovaj prizor - rekao je Bebica.

- Jeste, ali ti si iskompleksiran. Ti se ponašaš kao degenerik, ponašaj se normalno jer sam ti već danas rekla. Poslednji put ti kažem da si iskompleksiran - rekla je Teodora.

- Ajde iskulirajte - rekao je Đukić.

- Bože sačuvaj - umirala je Teodora.

- Nije prijatno, iskuliraj jer ne može da se smeje - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić