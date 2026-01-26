AKTUELNO

Zadruga

Na visini zadatka: Luka poblesavio nakon poljupca Lepe Brene, pokazao svoju dominaciju u glumi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Luka Vujović odlučio je da odglumi Čakija iz filma "Hajde da se volimo", koji je doživeo svoju promenu nakon poljupca Lepe Brene.

Foto: TV Pink Printscreen

Ulogu Lepe Brene odglumila je Zorica Marković, a on je kao po običaju bio na visini zadatka.

Zatim su usledili komentari.

- Vidi se da mu je ovo leglo i meni je ovo desetka - rekao je Bora.

- Talenat, nema šta - rekao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam gledoa filim, ali on je to upečatljivo i sigurno prikazao - rekao je Mića.

- Fantastično, ludak - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić

