Na visini zadatka: Luka poblesavio nakon poljupca Lepe Brene, pokazao svoju dominaciju u glumi! (VIDEO)

Hit!

Luka Vujović odlučio je da odglumi Čakija iz filma "Hajde da se volimo", koji je doživeo svoju promenu nakon poljupca Lepe Brene.

Ulogu Lepe Brene odglumila je Zorica Marković, a on je kao po običaju bio na visini zadatka.

Zatim su usledili komentari.

- Vidi se da mu je ovo leglo i meni je ovo desetka - rekao je Bora.

- Talenat, nema šta - rekao je Ilija.

- Nisam gledoa filim, ali on je to upečatljivo i sigurno prikazao - rekao je Mića.

- Fantastično, ludak - rekla je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić