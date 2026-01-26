Na visini zadatka: Luka poblesavio nakon poljupca Lepe Brene, pokazao svoju dominaciju u glumi! (VIDEO)

Hit!
Luka Vujović odlučio je da odglumi Čakija iz filma "Hajde da se volimo", koji je doživeo svoju promenu nakon poljupca Lepe Brene.
Ulogu Lepe Brene odglumila je Zorica Marković, a on je kao po običaju bio na visini zadatka.
Zatim su usledili komentari.
- Vidi se da mu je ovo leglo i meni je ovo desetka - rekao je Bora.
- Talenat, nema šta - rekao je Ilija.
- Nisam gledoa filim, ali on je to upečatljivo i sigurno prikazao - rekao je Mića.
- Fantastično, ludak - rekla je Zorica.
Autor: A.Anđić