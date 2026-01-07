Dokazao dominaciju! Luks u par sekundi odgovorio na sva pitanja, Todićka kiksnula na jednom (VIDEO)

Hit!
Voditelj Darko Tanasijević krenuo je u drugi krug "Kviza znanja", te je tako naredni na pitanja odgovarao Sale Luks.
- Buzuki je tradicionalan instrument kog naroda - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, a to je "grci".
- Koje godine je odigrana prva košarkaška utakmica - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, a to je "1882. godine".
- Šta je horna - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, a to je "muzički instrument".
Naredna je istupila Sandra Todić.
- Koje je pravo ime Bate Živojinovića - glasilo je pitanje, a ona je dala tačan odgovor, a to je "Velimir".
- Kojim slovom se na kompasu označava sever - glasilo je pitanje, a Sandra je dala tačan odgovor, a to je "N".
- Prvi satelit Sputnjik lansiran je koje godine - glasilo je pitanje, a Sandra nije dala tačan odgovor, što je "1957.godine".
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić