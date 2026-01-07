Aboridžini mu došli glave! Alibaba umalo podivljao zbog pitanja, Janjuš doživeo potpuni FIJASKO (VIDEO)

Hit!

Svoje znanje naredni je pokazao Marko Janjušević Janjuš, koji je izvukao svoju kovertu sa pitanjima.

- Anatema je - glasilo je pitanje, na koje Janjuš nije dao tačan odgovor, a to je "prokletstvo".

- Branimir Štulić bio je kompozitor poznate rok grupe - glasilo je pitanje, na koje Janjuš nije dao tačan odgovor, a to je "Azra".

- Kibernetika je - glasilo je pitanje, na koje Janjuš nije dao tačan odgovor, a to je "nauka o kristalizaciji soli".

Posle Janjuša, na red je došao Asmin Durdžić.

- Aboridžini žive u - glasilo je pitanje, na koje Asmin nije dao tačan odgovor, a to je "Australija".

- Prvi avionski let ostvarili su - glasilo je pitanje, na koje je Asmin dao tačan odgovor, a to je "braća Rajt".

- Na Rolan Garosu u Parizu održava se turnir u - glasilo je pitanje, na koje je Asmin dao tačan odgovor, a to je "tenis".

Sledeća je pred Darka i cimere izašla Vanja Živić.

- Koliko krugova pakla ima u Danteovoj božanstvenoj komediji - glasilo je pitanje, na koje je Vanja dala tačan odgovor, a to je "devet".

- Hit iz 90-ih "Ajkula" izvodi - glasilo je pitanje, na koje je Vanja dala tačan odgovor, a to je "Ella B".

- Osnivač kompanije "Apple" je - glasilo je pitanje, na koje Vanja nije znala tačan odgovor, a to je "Steve Jobs".

Posle Vanje, na red je došao i Ilija Pečenica.

- Hibernacija je period - glasilo je pitanje, na koje Ilija nije znao tačan odgovor, a to je "zimski san".

- Sloba Radanović izvodi pesmu - glasilo je pitanje, a Ilija je dao tačan odgovor, a to je "Stjuardesa".

- Osnovni ekonomski principi poslovanja su - glasilo je pitanje, na koje Ilija nije znao tačan odgovor, a to je "produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić