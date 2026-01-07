Luka umalo kiksnuo, Vanja misli da je najviši vrh Evrope Mont Everst (VIDEO)

Hit!

Voditelj Darko Tanasijević započeo je novi krug pitanja, te je tako prvi bio Janjuš.

- Maču Pikču je sveti grad - glasilo je pitanje, a Janjuš je odgovorio tačno, a to je "Inka".

- Najviši vrh Evrope je - glasilo je pitanje, a Vanja nije odgovorila tačno, a to je "Elbrus".

- Tunel Mon Blan prolazi kroz Alpe i spaja koje dve države - glasilo je pitanje, a Viktor nije dao tačan odgovor, što je "Italiju i Francusku".

- Prema narodnim rečima, onaj ko zna nemušti jezik - glasilo je pitanje, a Luka je dao tačan odgovor, a to je "govor životinja".

- Najveća građevina na svetu za koju se tvrdi da se vidi sa meseca je - glasilo je pitanje, a Teodora je dala tačan odgovor, a to je "kineski zid".

- Karađorđa je ubio ko - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, a to je "kum".

- Koliko u čovekovom telu ima litara krvi - glasilo je pitanje, a Anastasija je dala netačan odgovor, što je "oko pet".

- Šta je bela kuga - glasilo je pitanje, a Sunčica je dala tačan odgovor, što je "smanjenje nataliteta".

- Uz istočnu obalu Australije nalazi se - glasilo je pitanje, a Matora nije dala tačan odgovor, što je "veliki koralni greben".

- Kijev je glavni grad - glasilo je pitanje, a Dačo je dao tačan odgovor, što je "Ukrajina".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić