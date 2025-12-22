Okreće priču: Luka pokušao da prebaci krivicu na Đukića jer mu je skinuo devojku, on ostao u šoku! (VIDEO)

Hit!
U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je naredno pitanje postavio Sari Šajić.
- Saro, da li ti se sviđa Milan? - upitao je Mića.
- Lep mi je dečko i fizički da, ali nismo mnogo pričali - rekla je Sara.
- Boginja, da li je Luka razlog tvog nezadovoljstva? - upitao je Mića.
- Dečko me ne interesuje, niti mu dobacujem niti bilo šta - rekla je Boginja.
- Dobacuje mi non stop, svako ko izgubi u jednoj igri ima pravo da se ljuti - rekao je Luka.
- Boginja, mišljenje o Aniti? - upitao je Mića.
- Glupa - rekla je Boginja.
- Luka, malopre je Filip rekao da ti neće oprostiti nikad - rekao je Mića.
- On će se sam pokajati kad vidi da mi deset dana nismo flertovati, ali ja neću prihvatiti flert - rekao je Luka.
- Muvanje nije samo priča, ali neću da pričam to znaju svi ljudi. On pokušava da okrene priču, manipuliše - rekao je Filip.
- Onda je svaki poljubac utorkom muvanje 20 dana pre toga - rekao je Luka.
- On tebi hoće da nametne da mi se opravdao on na neki način. Luka, šta se tebi svidelo kod Anite da ozvaničiš vezu? - upitao je Janjuš.
Autor: N.Panić