Takmičari umrli od smeha: Bebica shvatio da su mu ukućani napakovali priču Teodore i Đukića jer ga mrze! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Za koliko si prodala Bebicu? Da li za 20 dinara, pa širiš takve neistine o njemu i Teodori? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne smatram da sam izdala ikoga, stala sam u Dačinu odbranu. Sad ćemo svi ispasti krivi zbog njenog odnosa sa Đukićem, a juče je rekao da mu ja nikad nisam bila prijatelj - rekla je Milena.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Hipotetički da su neki drugi zadrugari imali dogovor da se osvete Bebici i da napolju postoji dokaz, a da on ništa ne zna o tome, šta bi ti rekla na to? Nisi realna kad kažeš da je on imao plan - glasilo je pitanje.

- Sumnjam u to jer niko nije mogao nju da smesti u krevet kod Filipa, ali ne verujem ni da su oni imali dogovr - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Siguran sam da je ovo bila igra jer svi znaju da je meni slaba karika Teodora. Ja sam na dan ulaska dobijao svakakve prepiske, bio sam spreman - rekao je Bebica.

- Ovo je čisto pranje, jedini krivac je Teodora. Ona je svojom voljom prekinula veridbu s njim i sama je bila inicijator priče da bude s Đukićem.

Autor: N.Panić

