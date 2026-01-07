Kindergarden je učinio svoje! Anđelo se znanjem ismejao učesnicima, Teodora umalo promašila boje zastave Srbije (VIDEO)

Hit nad hitovima!
Nerio Ružanji sledeći je odgovarao na pitanja u okviru "Kviza znanja".
- Iz koje pesme je refren: "Ni na istok, ni na zapad, na sever, na jug, nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug" - glasilo je pitanje, a Nerio je znao tačan odgovor, a to je "Džej".
- Dejvis kup je takmičenje u - glasilo je pitanje, a Nerio je dao tačan odgovor, a to je "tenis".
- Jovan Jovanović Zmaj je po struci bio - glasilo je pitanje, a Nerio nije dao tačan odgovor, a to je "lekar".
Sledeća je odgovarala na pitanja Sofija Janićijević.
- Ako neki ton ima učestalost 40 Hz, ton koji je od njega za oktavu viši će imati - glasilo je pitanje, a Sofija nije dala tačan odgovor, a to je "80 Hz".
- Afred Nobel je poznat i po tome što je izumeo i patentirao - glasilo je pitanje, a Sofija je dala tačan odgovor, a to je "dinamit".
- Najdublje jezero na svetu je - glasilo je pitanje, a Sofija je dala tačan odgovor, a to je "Bajkalsko jezero".
Naredni je odgovarao na pitanja Anđelo Ranković.
- Čija supruga je bila knjeginja Ljubica - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Miloš Obrenović".
- Anakonda je vrsta - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor, što je "zmija".
- Na kom kontinentu se nalazi država Libija - glasilo je pitanje, a to je "Afrika".
Teodora Delić, sledeća je odgovarala na pitanja iz koverte u "Kvizu znanja".
- Na kom kontitentu se nalazi država Mali - glasilo je pitanje, na koje je Teodora dala tačan odgovor, a to je "Afrika".
- Koje boje pruge su na srpskoj zastavi - glasilo je pitanje, na koje je Teodora dala tačan odgovor, a to je "crveno-plavo-bela".
- Eutanazija je ubistvo iz - glasilo je pitanje, na koje je Teodora dala tačan odgovor, a to je "milosrđe".
Autor: Nikola Žugić