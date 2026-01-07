Kindergarden je učinio svoje! Anđelo se znanjem ismejao učesnicima, Teodora umalo promašila boje zastave Srbije (VIDEO)

Hit nad hitovima!

Nerio Ružanji sledeći je odgovarao na pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Iz koje pesme je refren: "Ni na istok, ni na zapad, na sever, na jug, nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug" - glasilo je pitanje, a Nerio je znao tačan odgovor, a to je "Džej".

- Dejvis kup je takmičenje u - glasilo je pitanje, a Nerio je dao tačan odgovor, a to je "tenis".

- Jovan Jovanović Zmaj je po struci bio - glasilo je pitanje, a Nerio nije dao tačan odgovor, a to je "lekar".

Sledeća je odgovarala na pitanja Sofija Janićijević.

- Ako neki ton ima učestalost 40 Hz, ton koji je od njega za oktavu viši će imati - glasilo je pitanje, a Sofija nije dala tačan odgovor, a to je "80 Hz".

- Afred Nobel je poznat i po tome što je izumeo i patentirao - glasilo je pitanje, a Sofija je dala tačan odgovor, a to je "dinamit".

- Najdublje jezero na svetu je - glasilo je pitanje, a Sofija je dala tačan odgovor, a to je "Bajkalsko jezero".

Naredni je odgovarao na pitanja Anđelo Ranković.

- Čija supruga je bila knjeginja Ljubica - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Miloš Obrenović".

- Anakonda je vrsta - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor, što je "zmija".

- Na kom kontinentu se nalazi država Libija - glasilo je pitanje, a to je "Afrika".

Teodora Delić, sledeća je odgovarala na pitanja iz koverte u "Kvizu znanja".

- Na kom kontitentu se nalazi država Mali - glasilo je pitanje, na koje je Teodora dala tačan odgovor, a to je "Afrika".

- Koje boje pruge su na srpskoj zastavi - glasilo je pitanje, na koje je Teodora dala tačan odgovor, a to je "crveno-plavo-bela".

- Eutanazija je ubistvo iz - glasilo je pitanje, na koje je Teodora dala tačan odgovor, a to je "milosrđe".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić