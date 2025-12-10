Nije ih štedela! Rada Todorović sumirala utorak veče, pa isprozivala svoje cimere na urnebesan način (VIDEO)

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a Radmila Todorović sumirala je utorak veče koje je ostalo iza nas.

- Stara ljubav zaborava nema, a možda je u pitanju i prva tema. Sofija pokušala da razgovara sa MIlanom, jako detinjasto. Kada ju je on odbio, ona je podudela i pomirila se sa Terzom. Aneli i Maja previše shvatile poslovicu "Prijatelje drži blizu, neprijatelja još bliže. Došlo je do fizičkog sukoba između dvojice bivših, Asmina i Luke. Aneli je branila Aniti i Filipu da legnu u Anđelov krevet. KArma uvek stigne. Kad je Marinković govorio Anđelu da će grebati na kapiju, žargonski rečleno, on je grebao na krevet. Miljana je polila njegov krevet uljem i čajem. Nakon toga desio se sukob Boginje i Dušice. Dobili smo jedan razbijem prozor, a kako sam čula i više - rekla je Rada.

- Samo da demantujem flert sa Aneli, ovo je komično. Sinoćnje veće je sa nekim delovima horora - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić