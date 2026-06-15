DVA MESECA LJUBAVI: Sara iznenadila Murata, pa mu priznala sve što joj leži na srcu! (VIDEO)

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Nakon što su učesnici napravili smešnu scenu sa Sarom Stojanović i Ivanom Marinkovićem, Luka Vujović je otišao po Murata kako bi otišao kod Sare da mu ispriča šta joj je sve na duši.

- Murate ja te vodim, nemoj da brineš - rekao je Luka.

- Luka moram da mu ispričam šta si mi uradio. Platićeš mi - rekla je Sara.

- Ispričaj sad Saro šta si rekla - rekao je Luka.

- Čekaj da vidim da li je to on. Jeste, to je moja ljubav - dodala je Sara.

- Htela sam da toi se zahvalim na svemu i da ti se izvinim, da ti kažem da si ti moja ljubav, da mi je stalo do tebe i da neću da dozvolim da nam bilo ko ovde ovo pokvari. Danas nam je dva meseca i da bude još ovakvih mesečnica, milion. Jedva čekam da izađemo, da budemo srečni. Želim da ti kažem da me ne zanima niko, ni Ivan. Terala sam inat jer si me iznervirao sa jednom stvari. Ja sa svojih 27 godina nisam imala nekog ko mi je ovako prqštao. Činiću te srećnim svakog dana. Ti si moja ljubav i zavolela sam te iskreno - rekla je Sara.

- Poljubac sada - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović