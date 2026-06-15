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Otkrila koje je sve operacije čekaju nakon izlaska: Sofija ispričala Terzi smešnu scenu između Teodore i Bebice, pa mu otkrila šta će sve uraditi na sebi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dok su interjui u toku sa Darkom Tanasijevićem, Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević osamili su se kako bi obavili nasamo razgovor.

- Koliko sam se smejala danas. Teodora hoće da ide danas da opere zube i kaže Nenadu: ,,Nemoj da si nešto jeo'' , a on njoj kaže:,, Nemoj da ideš sama'', ona krene i on ustaje na kolenima i kao krene da traži nešto iza kreveta, ona se vrati i onda mu kaže da idu zajedno da peru zube da bi joj on rekao da neće da nije još vreme da ih peru. Ja stavljam one viklere, posle minut bukvalno, ne znam kad je pre oprala zube, nabrzinu samo da bi videla šta on radi. Dolazi i pita mene da li je jeo nešto, ti si mu neprijatelj ti ćeš da kažeš. - ispričala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se bliži izlazak imam neki strah kako ću da uradim sve - rekla je Sofija.

- Šta ćeš da uradiš? - pitao je Terza.

- Prvo ću lice i grudi u isto vreme - rekla je Sofija.

- Je l' to ideš u Tursku? - pitao je Terza.

- Da - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad ideš? U septembru? - nastavio je Terza.

- Da. Slikaju me i stave me na računar i rade fotošop.. sve se to na kompjuteru sredi. Sredim se onako kako ja želim - rekla je Sofija.

- Da čujemo šta je Janjuš pričao - rekao je Terza.

- On će da ode u kući da ide da sprema da jede - dodala je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović

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