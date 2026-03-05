AKTUELNO

Zadruga

KRAJ SE NAZIRE?! Tenzija između Bebice i Teodore blizu eskalacije, ona mu ponovo priredila novo PONIŽENJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Teodori Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Do kada ćeš bniti u vezi sa Bebicom, koji stalno bulji u tebe i gledao kao psihopata? - glasilo je pitanje.

- Sve dok mislim da ima nade, dok ima vremena za neku popravku. Sve dok mogu da izdržim, šalim se...juče je imao normalno ponašanje.Mora da bude svestan da ne može da mi brani više ništa i da ću se ja družiti sa osobama s kojima ja želim - rekla je Teodora.

- Čujem ove fore koje baca, pa možda i pre rijalitija završimo - dodao je Bebica.

- Teodora je devojka koja je donela odluku da ne mari više za njegova ograničenja i zabrane, vidi se da je odlučna u tome - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je postavljeno Viktoru Gagiću.

- Šta ti kaže srce, kada je reč o odnosu sa Minom? - glasilo je pitanje.

- Vreme će pokazati, imam emocije prema njoj, pa ćemo da vidimo - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje postavljeno je Sari Stojanović.

- Sinoć si se muvala sa Asminom i Mikijem? S kojim bi pre bila? - glasilo je pitanje.

- Ne gledam ih na takav način, ali bih se pre odlučila za Asmina - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje postavljeno je Teodori Delić.

- Kako bi komentarisala kada bi znala da je Hana napolju najžešće pljuvala Neriovu majku Situ? - glasilo je pitanje.

- Ja sam neko ko smatra da Hana huška Neria protiv svoje majke. Onda to znači to - rekla je Tedora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Došla si kao da ne postojim! Tenzija između Bebice i Teodore na vrhuncu, ona mu poručila: Ponašaj se normalno! (VIDEO)

Zadruga

Novo poniženje Nikolićeve: Aleksandra i Milovan ponovo zaratili, ona očajnički moli bivšeg muža da je brani! (VIDEO)

Domaći

KIPTI POPUT EKSPRES LONCA: Bes isijava iz Bebice dok gleda ljubavni klip Teodore i Filipa, ONA NA IVICI SUZA! TOTALNI ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

DEFINITIVNO KRAJ?! Gastoz pokušao da razgovara sa Anđelom, ona mu priredila hladan tuš! (VIDEO)

Zadruga

NE PRESTAJU: Matatonska rasrava Bebice i Teodore, ona nastavilja da ga ponižava (VIDEO)

Zadruga

NIJE IM SVEJEDNO: Terza stao kraj Bebice i Teodore, pa pozirao sam sa njom (VIDEO)