KRAJ SE NAZIRE?! Tenzija između Bebice i Teodore blizu eskalacije, ona mu ponovo priredila novo PONIŽENJE! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Teodori Delić.

- Do kada ćeš bniti u vezi sa Bebicom, koji stalno bulji u tebe i gledao kao psihopata? - glasilo je pitanje.

- Sve dok mislim da ima nade, dok ima vremena za neku popravku. Sve dok mogu da izdržim, šalim se...juče je imao normalno ponašanje.Mora da bude svestan da ne može da mi brani više ništa i da ću se ja družiti sa osobama s kojima ja želim - rekla je Teodora.

- Čujem ove fore koje baca, pa možda i pre rijalitija završimo - dodao je Bebica.

- Teodora je devojka koja je donela odluku da ne mari više za njegova ograničenja i zabrane, vidi se da je odlučna u tome - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je postavljeno Viktoru Gagiću.

- Šta ti kaže srce, kada je reč o odnosu sa Minom? - glasilo je pitanje.

- Vreme će pokazati, imam emocije prema njoj, pa ćemo da vidimo - kazao je Viktor.

Sledeće pitanje postavljeno je Sari Stojanović.

- Sinoć si se muvala sa Asminom i Mikijem? S kojim bi pre bila? - glasilo je pitanje.

- Ne gledam ih na takav način, ali bih se pre odlučila za Asmina - rekla je Sara.

Naredno pitanje postavljeno je Teodori Delić.

- Kako bi komentarisala kada bi znala da je Hana napolju najžešće pljuvala Neriovu majku Situ? - glasilo je pitanje.

- Ja sam neko ko smatra da Hana huška Neria protiv svoje majke. Onda to znači to - rekla je Tedora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.