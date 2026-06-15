Murat je najveći prevarant koji je ovde kročio: Luka prepričava šta je Murat tražio Sari, pa je iskomentarisali zbog tortilje koju mu je napravila! (VIDEO)

Au!

Dok su interjui u toku sa Darkom Tanasijevićem, Borisav Terzić Terza, Sofija Janićijević, Marko Janjušević Janjuš i Luka Vujović osamili su se, a među temama pokrenuo se i odnos Sare Stojanović i Murata.

- Ona je pre pet dala plakala i rekla da voli Marinkovića. Sad kaže da je sve radila njemu iz inata. Šta je Murat to uraio pa da mu radiš iz inata? Murat je još luđi - rekao je Luka.

- Prevarant. Murat je najveći prevarant koji je ovde kročio. Zaljubio se on u Saru, nego je is*ara tu - rekao je Janjuš.

- Rekla je Sara da joj je tražio da mu šipu i u pedu - rekao je Luka.

- Šta da je je*e u dupe? - pitao je Terza.

- Da - rekao je Luka.

- Bolesnik bre neki - rekao je Terza.

- Hteo je Murat da zakači prdaru malu - rekao je Luka.

- Napravila mu je tortilju - dodao je Luka.

- Stavila jaje, sir i viršlu. ja sam umrla od smeha na šta je ličila ta tortilja. Samo je skinula celofan sa viršle i jaje kuvano je celo stavila - rekla je Sofija.

- Celo ga je stavila, nije ga sekla da ga svuda ima. Ali Ivan je poljubi na blic. Ona se ladno pomirila s njim zbog podrške - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović