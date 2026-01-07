MURAT ODUVAO: Pokazao da bolje čita na srpskom od većine takmičara, Vanja zbog ovih pitanja izgubila titulu najpametnije (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Zoricu Marković, kako bi odgovarala na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Pesmu "Potopiću ovaj splav", ko peva? - glasilo je pitanje na koje je Zorica tačno odgovorila.

- Filozofski pojam "nadčoveka" razvio je? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.

Murat je naredni odgovarao.

- Duet Rade Manojlović i Saše Matića je? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorio.

- Protiv koga je bori Don Kihot? - glasilo je pitanje na koje je Murat tačno odgovorio.

Sledeći je odgovarao Dačo Virijević.

- Ko je komponovao "Labudovo jezero"? - glasilo je pitanje na koje je Dačo pogrešno odgovorio.

- Pesma "Lipe cvate" peva ko? - glasilo je pitanje na koje je odgovorio tačno.

- Šta je lakrdija? - glasilo je pitanje, a Dačo je odgovorio pogrešno.

Naredna je bila Sandra Todić.

- Od čega se pravi papirus? - glasilo je pitanje, a Sandra je tačno odgovorila.

- Koji je glavni grad Škotske? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

- Pravo ime repera Desingerice je? - glasilo je pitanje, na koje je tačno odgovorila.

Anastasija Brčić bila je sledeća.

- Serpentina je naziv za? - glasilo je pitanje na koje je stačno odgovrila.

- Kako se zove prva pesma Zdravka Čolića? - glasilo je pitanje na koje je Aanstasija tačno odgovorila.

Vanja Prodanović je naredna pokazala svoje znanje.

- Vinsent Van Gog je naslikao koju sliku? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

- U kom fudbalskom klubu je David Bekam završio fudbalsku karijeru? - glasilo je pitanje na kom je Vanja pala.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić