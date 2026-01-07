MURAT ODUVAO: Pokazao da bolje čita na srpskom od većine takmičara, Vanja zbog ovih pitanja izgubila titulu najpametnije (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Zoricu Marković, kako bi odgovarala na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Pesmu "Potopiću ovaj splav", ko peva? - glasilo je pitanje na koje je Zorica tačno odgovorila.

- Filozofski pojam "nadčoveka" razvio je? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.

Foto: TV Pink Printscreen

Murat je naredni odgovarao.

- Duet Rade Manojlović i Saše Matića je? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorio.

- Protiv koga je bori Don Kihot? - glasilo je pitanje na koje je Murat tačno odgovorio.

Sledeći je odgovarao Dačo Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je komponovao "Labudovo jezero"? - glasilo je pitanje na koje je Dačo pogrešno odgovorio.

- Pesma "Lipe cvate" peva ko? - glasilo je pitanje na koje je odgovorio tačno.

- Šta je lakrdija? - glasilo je pitanje, a Dačo je odgovorio pogrešno.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredna je bila Sandra Todić.

- Od čega se pravi papirus? - glasilo je pitanje, a Sandra je tačno odgovorila.

- Koji je glavni grad Škotske? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

- Pravo ime repera Desingerice je? - glasilo je pitanje, na koje je tačno odgovorila.

Foto: TV Pink Printscreen

Anastasija Brčić bila je sledeća.

- Serpentina je naziv za? - glasilo je pitanje na koje je stačno odgovrila.

- Kako se zove prva pesma Zdravka Čolića? - glasilo je pitanje na koje je Aanstasija tačno odgovorila.

Vanja Prodanović je naredna pokazala svoje znanje.

- Vinsent Van Gog je naslikao koju sliku? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

- U kom fudbalskom klubu je David Bekam završio fudbalsku karijeru? - glasilo je pitanje na kom je Vanja pala.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

