Opet si mi to uradio? Maja usred druge ture akcije s Alibabom doživela fras, on odmah morao da stane! (VIDEO)

Neočekivano!

Maja Marinković i Asmin Durdžić dohvatili su se i drugi put ove noći, a u jednom momentu on je uradio nešto što je Maju izbacilo iz takta zbog čega je poludela.

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- Svrš*la sam. Je l' moguće da si mi to uradio? Znaš kad ćeš više da budeš sa mnom, sram te bilo. Seljačino jedna, sad ne mogu. Zamisli koji si ti seljak - rekla je Maja.

- Ajde, okreni se - rekao je Alibaba.

- Neću, siđi s mene - rekla je Maja, ali je Alibaba bio uporan.

- Kažem siđi s mene - rekla je Maja.

- Rekla si: ''Svrš*vam'', onda i sv*ši - rekao je Alibaba.

- Krenulo mi je, ali stalo - rekla je Maja.

- Sad mi je baš krivo, ujutru ćemo popraviti - rekao je Alibaba.

- Ma kakvi, pa nisam ti ja... - odgovorila je Maja.

- Padaš na sitnicama, sad sam se u sve uverio - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.