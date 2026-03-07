AKTUELNO

Zadruga

Šok preokret: Kačavenda priznala da ovakav rat sa Alibabom nije očekivala, Ivan je odmah iskritikovao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milena Kačavenda razgovarala je u pušionici sa Majom Marinković i Ivanom Marinkovićem o Asminu Durdžiću, te je priznala da nije očekivala ovakav rat sa Alibabom.

- Ja sam sedela napolju sa Stanijom, ona je želela da on uđe u rijaliti da vidi šta se dešava jer se on mnogo uneo u rijaliti - rekla je Milena.

- Ja nisam glupa, oni će se pomiriti do kraja svega ovoga - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- E to će biti baš... Suština priče je da kad je njemu odgovaralo onda je pričao o Staniji: ''Nemoj ja da pričam o njoj'' - rekla je Milena.

- Nisi se večeras nešto mnogo branila, usr*la si sve večeras što si plakala. Činjenica je da si svakome svašta govorila - rekao je Ivan.

- Nema opravdanja za ovo što je on njoj izgovorio - rekla je Maja.

- Ne zaboravi da smo mi do radija sedeli, jeli i družili se šest meseci. Sve što sam ja radila, to je bilo iskreno i ja nemam šta da kažem za njega jer nisam bila lažna - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njegovi ga neće podržati - rekao je Ivan.

- Ja sam očekivala svađu kao s Ivanom, ali ovo je sad previše. On je uvezao Anđelovu priču - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

