Šok preokret: Anđela završila u suzama zbog Osmanovih tvrdnji da je spavala sa Stefanom, on odmah tražio poligraf! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' a voditelj Milan Milošević dao je reč Radi Vasić kako bi otkrila zbog čega je posumnjala da su Anđela Đuričić i Stefan Karić bili zajedno.

- Rado ti si rekla da su Anđela i Karić bili napolju zajedno - rekao je Milan.

- Tako je, čula sam da je bila sa Karićem u vezi, moram da kažem da je Gastoz ljubi uveče. Osman je pokrenuo priču da su oni bili zajedno - rekla je Rada.

- Kao da je nas dvoje sramota da priznamo - rekla je Anđela.

- Evo ja se izvinjavam, Rada je došla iz spoljnog sveta i unela da oni nisu fejk - rekao je Stefan.

- Imamo tatinu izjavu, imamo Stefanove izjave i sada mi je jasno zašto dolaze ovakva pitanja - rekla je Anđela.

- Ovde se priča da je fejk Gastoz, a ne da je fejk vaša veza. Danas je Anđela pokazala sumnju da je njeni roditelji ne podržavaju u vezi sa Gastozom - rekao je Mića.

- Znači sad ispada da je Gastoz žrtva tajne ljubavi Karića i Anđele - nasmejao se Đedović.

- Anđela i ja nikada nismo bili zajedno, videli smo se dva puta u životu - rekao je Stefan.

- Osman tvrdi da ste vi imali se*s posle Filipovog rođendana - rekao je Milan.

- Ja sad treba da ga napljujem - rekla je Anđela.

- Možeš slobodno, evo ja ti dajem dozvolu obzirom da ja imam devojku i da on mene nije time ispoštovao - rekao je Stefan.

- Sram ga bilo, čovek u tim godinama da priča takve stvari ja ne mogu da verujem. Je l' moguće da me blati na takav način? To niko nikad nije uradio - rekla je Anđela.

- Evo ja sad tražim poligraf da platim koliko god treba da odgovorim na to jedno pitanje, a mom tati hvala što me u ovo uvalio. To nije istina i jako je glupo da se kalja Anđelin ugled time što priča - rekao je Stefan.

Autor: N.Panić