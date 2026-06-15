Holivud plače za njim: Jovana advokatica urnisala Luku prozivkama, ocrnila ga najstrašnije! (VIDEO)

Jedva dočekala!

Jovana Mitić ove noći zauvek je napustila najgledaniji rijaliti ''Elitu 9'', a voditeljka Dušica Jakovljević je dočekala u studiju i popričala s njom o njenom učešću.

- Od prvog trenutka si bila totalno nezavisna, da li je bilo pritisaka da se prikloniš na neku stranu? - upitala je Dušica.

- Da, mnogo. Ne mogu da verujem da sam živela s ovim ljudima, to ću pričati u narednim danima. Jezivih pritisaka je bilo, a ogromna većina njih je pr - rekla je Jovana.

- Imala si žestoke sukobe sa Lukom - rekla je Dušica.

- Ja sam njega na početku našeg upoznavanja pravdala, ali za ovih deset meseci sa sigurnosti mogu da kažem da Holivud plače za njim kakav je to glumac i manipulator - rekla je Jovana.

Autor: N.P.