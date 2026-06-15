POMIRILI SE BORA I ANASTASIJA: Haos u kući, Boginja ih urniše uvredama! (VIDEO)

Haos!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića postavio je pitanje Bori Santani.

- Boginja, šta misliš o naglom pomirenju Anastasije i Bore? - upitao je Mića.

- Njihova je sramota da li će da se mire ili ne, a ja samo na sud idem s ovim čovekom i to je to - rekla je Boginja.

- Ljubili ste se, videla sam ih ja - rekla je Dušica.

- Ne znam što ovo Dušica priča, samo ona se nije ljubila i skidala. S Boginjom sam na sudu, ali Anastasiju ja nikad neću tužiti - rekao je Bora.

- Katastrofa, ne samo njih dvoje već svi. Ja nisam čuo i video odvratnije i grublje reči između Anastasije i Bore, Terze i Sofije, Mine i Viktora - rekao je Ivan.

- Mene Anastasija ne zanima i njihova veza kao i njihov odnos, mene samo zanima sukob s njim. Ja sam bila uz nju, ali više neću - rekla je Boginja.

- Anastasija je uvukla sve svoje drugarice u sukob sa Borom kao što je i Boru uvukla u sukob sa ostalim ljudima. Sramota je da se ljube i mire posle onakvih reči, oni su postali kao Murat i Sara - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović