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Ne želim sukob: Stanija priznala da nema animozitet prema Aneli, ali ipak može da se nađi na listi njenih neprijatelja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će biti novog rata?

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića naredno pitanje postavio je naredno pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Ivane, zbog čega je Stanija spustila loptu sa Aneli? - upitao je Mića.

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- Više mislim da je Aneli spustila loptu s njom jer uvek pred kraj sa kojima misli da su joj konkurencija spušta loptu. Stanija je spustila loptu samo da bi se poslala slika da se tu ipak vidi kao ženska solidarnost. Obe jedna drugu ližu, a mislim da su Staniji veći problem Aneli i Maja nego Stanija - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Aneli sam imala sukob, ona može da ga dobije opet ukoliko bude želela da se stavi na spisak s ovim ljudima. Ja sam sigurna u moju pobedu i to je to - rekla je Stanija.

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- Tresla se gora, rodio se miš. Stanija mnogo sumnja u svoju pobedu, to je jasno - rekao je Ivan.

- Oni će mene sada da naprave pobednicom, Aneli izdvajam samo je na njoj da li će da im se pridruži - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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