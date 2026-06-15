AKTUELNO

Zadruga

Na stubu srama: Sofija proglašena glavnom osobom koja gazi preko svega zarad cilja, ona ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez reči!

Takmičari biraju osobu koja je spremna na sve zarad svog cilja, a reč je dobio Lepi Mića.

- Sara je spremna na sve zarad svojih momaka. Hana je spremna na sve, da bi opravdala ono što misli ona. Mislim da si ozbiljan špijun. Jedva si dočekala da kažeš ono što ti nisam rekao. Broj tri je Dača. On je spreman na sve da bi ostavrio svoje snove. On ne bira sredstva, sve prenosi za stolom i daje u javnost - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija je spremna na sve, pokazala je to u osmici kad je pikirala Terzu, pokazala je i u ovoj sezoni kad je ušla da se osveti. Asmin i Maja su spremni na sve zarad cilja - rekao je Uroš.

-Prvo Sofija zbog Daneta, Mina je druga koja je pretila ako Viktor ne popriča sa njom i Ivan koji želi da rasturi Saru i Murata - rekao je Filip.

- Dača bi dao svoje d*pe za sve ovde. Hana je ušla da laže zarad cilja, a treća osoba je Mina - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hana je ispala u ovoj situaciji sa Neriom, pokušala je sebe da opere

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

GAZI PREKO SVEGA DA DOĐE DO CILJA: Đole osudio Gastoza zbog ponašanja prema Anđeli, smatra da je branio svakog osim nje: ONA JE IŠLA SAMA PROTIV SVIH!

Domaći

Ovo je njihov kraj! Bebica i Teodora na stubu srama, Dača ih raskrinkao kao nikada (VIDEO)

Zadruga

Pljušte provokacije: Milica razvezala jezik, Sofija ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Zadruga

Ti si INSTITUCIJA KOJA IDE U STEČAJ, što se tiče morala! Mića pogodio Maju Marinković tačno u centar, ona ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Zadruga

PREOKRET!? Stanija priznala da je bila na stubu srama i misli da je Asmin nije voleo (VIDEO)

Domaći

Ponovo na stubu srama: Vanja Prodanović pere garderobu jednom mesečno! Cimeri je proglasili glavnom aljkavušom! (VIDEO)