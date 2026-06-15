Na stubu srama: Sofija proglašena glavnom osobom koja gazi preko svega zarad cilja, ona ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Bez reči!

Takmičari biraju osobu koja je spremna na sve zarad svog cilja, a reč je dobio Lepi Mića.

- Sara je spremna na sve zarad svojih momaka. Hana je spremna na sve, da bi opravdala ono što misli ona. Mislim da si ozbiljan špijun. Jedva si dočekala da kažeš ono što ti nisam rekao. Broj tri je Dača. On je spreman na sve da bi ostavrio svoje snove. On ne bira sredstva, sve prenosi za stolom i daje u javnost - rekao je Mića.

- Sofija je spremna na sve, pokazala je to u osmici kad je pikirala Terzu, pokazala je i u ovoj sezoni kad je ušla da se osveti. Asmin i Maja su spremni na sve zarad cilja - rekao je Uroš.

-Prvo Sofija zbog Daneta, Mina je druga koja je pretila ako Viktor ne popriča sa njom i Ivan koji želi da rasturi Saru i Murata - rekao je Filip.

- Dača bi dao svoje d*pe za sve ovde. Hana je ušla da laže zarad cilja, a treća osoba je Mina - rekla je Sandra.

- Hana je ispala u ovoj situaciji sa Neriom, pokušala je sebe da opere

Autor: A.Anđić