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Ti si INSTITUCIJA KOJA IDE U STEČAJ, što se tiče morala! Mića pogodio Maju Marinković tačno u centar, ona ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bio je koncizan i direktan!

Lepi Mića mali budžet dao je i Maji Marinković.

- Ti si firma u ozbiljnom propadanju što se tiče morala, kad kažeš da si institucija ideš u još veći stečaj... Nikad ti Majo otac neće napisati stvarno šta misliš. Ti braniš svoju vezu, a ne daš ni na Kačavendu, a oni svašta govore jedno drugom - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

On je potom komentarisao i Bebicu i Teodoru kojima je takođe dao mali budžet.

- Bebice, ti si neko sa kim sam bio i te kako prisan, teze sam zagovarao, a zbog tvog izbora smo došli u svađu i nikad nismo izgladili odnos. Pljuvali smo se i svađali i više se ni u čemu ne slažemo - naveo je Mića i dodao:

- Ti si u odnosu tebe i Bebice pobedila, fizički si ga dovela u liniju onako kako ti se sviđa, što se tiče emocija, on ne da te voli, nego je bolestan. Ti si kvarna, bezobrazna, drska - dodao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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