Procvetao si u pravom trenutku! Aldin Huremović se pojavio KAO NOVI ČOVEK, svi ostali oduševljeni!

Bio je magičan.

Aldin Huremović sledeći je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i izveo pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Jesen u mom sokaku", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Safeta Isovića "Da zna zora", a onda je žiri rekao svoje - sva četiri da za Aldina.

- Tako si dobar večeras pevački bio, znam da sam te bušila krvnički, a večeras ti dajem veliko da, vidiš kako može, je l' sam se iskupila malo - rekla je Jelena.

- Večeras si bio fantastičan, držao si nam pažnju, iako su to pesme koje smo sto posto čuli, ostani molim te do kraja - rekla je Zorica.

- Mislim da si ti drugi lik skroz, nešto si mi drukši, najbolje tvoje pojavljivanje, u pravom trenutku si procvetao - rekao je Desingerica.

- Ja sam prezadovoljna i preponosna, idemo dalje - rekla je Viki.

Autor: R.L.