Aldin Huremović pokidao! Oduvao svu konkurenciju, žiri ga bez razmišljanja poslao u sledeći krug (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševili se na njegovo izvođenje!

"Suzo moja Suzana" prva je pesma kojom se stručnom žiriju u "Pinkovim zvezdama" predstavio Aldin Huremović, koji je pod mentorskom palicom Viki Miljković.

Kao svoju drugu pesmu, Aldin je otpevao numeru "Zvijezda tjera mjeseca", koju u originalu izvodi Osman Hadžić, a na kraju, on je imao sva četiri glasa "DA".

Usledili su potom komentari žirija.

- Ja mislim da mu je ovo najbolje izvođenje, ja se ne sećam ovog lika. Sada si baš bio dobar, baš je dobro bilo - rekao je Desingerica.

- Ja sam se žestoko trudila da ti nađem manu, čekala sam grešku, želela sam svim srcem da ti dam "NE", jer me iz nekog razloga nerviraš. Večeras si bio jako dobar - rekla je Karleuša.

- Ja zamalo da okinem "NE" zbog jedne greške, ali ne može sevdalinku da greši - rekao je Bosanac.

- Pa meni si bio top, malo melodija za sevdalinku ne može! Melodija ne sme da se dira, može neki novi instrumenti, ali je melodija sveto pismo - rekao je Kemiš.

