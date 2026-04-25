Čaroban početak emisije! Džan Imamović ponovo otvorio dušu i srce ostavio na sceni, žiri ga nagradio!

Još jednom je dokazao da će se njegovo ime pamtiti.

Prvi kandidat ove večeri bio je Džan Imamović, koji je otpevao pesmu Hanke Paldum "Mojoj majci". Njegova mentroka je Zorica Brunclik, a na njenom mestu večeras je Kemiš.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Tome Zdravkovića "Odlazi, odlazi", a žiri za njega nije imao nikakve dileme - sva četiri "da" i direktan plasman u sledeći krug.

- Džan, ti si meni mnogo mnogo simpatičan i drag, ta tvoja vesela vedrina, ta tvoja pozitiva koju širiš, međutim, večeras sam se dvoumila. Nije bilo onako kako smo navikli, možda ti je bilo kratko vreme za pripremu. Tu ćete pokazati ko je spreman a ko nije, nije večeras bilo na visini, onako kako sam navikla od tebe, ali ovoga puta ti dajem kredit, pa ću sledeći put da razmislim - rekla je Viki.

- Meni je bio dobar, vrlo dobar, meni je bio odličan. Ti si jedan od retkih kandidata koji će se prepoznati po svojoj boji glasa, niko nema takvu boju, to si ti, osobeno, pokazao si u prvoj pesmi šta je emocija, šta je donošenje teksta, šta je dinamika i šta je donošenja priče kroz note, ja ti čestitam - rekao je Bosanac.

- Meni si za sigurno da, ali prošli i pretprošli put je bilo upečatljivije, sad je bilo sve po peesu, sve kulturno, dobro, nemam šta da ti zamerim, sem što je prošli put bilo upečatljivije - naveo je Desingerica.

- Gluma je okej, ali pevački je tanko, dolazimo do nivoa kad mora i pevački da bude jako - rekla je Viki.

- Kad si tako dobar prošle krugove, kako da isteraš dalje i jače, sad se očekuje još više, četiri da i to je to - rekao je Despić.

- Džan, dobro veče, htela bih da pohvalim tvoj izgled, stajling, do detalja, je l' ti pomaže neko? Imaš tim ljudi, i visok si, vitak si i stvarno ti dobro stoje odela, i ti detalji kristalni. Zaslužuješ ovu scenu i stvarno pokazuješ veliko poštovanje prema ovoj sceni. Za razliku od Despića i Viki, smatram da je u smislu pevanja ovo bilo tvoje najbolje veče, skoro pa bez greške. Kod tebe imamo dve opcije, performans i gluma, i tvoje pevanje, ja sam večeras nagradila ozbiljnost, emociju, pristup radu koji je od početka pokazao da si ti ozbiljan kandidat. Ali na stranu sve to, ti imaš nešto što te čini prepoznatljivim, i ti ćeš se zauvek pamiti, Bosna će te pamtiti, prepoznatljivo lice, prepoznatljiva energija, već si obezbedio mesto i odskočnu dasku za sve što radiš. A ime ti je čarobno, nemamo drugog ko ima tu čarobnu energiju, ja ti stvarno želim da uspeš u životu - rekla je Jelena.

- Želim da ti se zahvalim što ste prepoznali, on je mnogo bolestan, neće da kaže, a bilo je pitanje da li će doći da se takmiči, ali rekli smo da nećemo da se vadimo na to, ja sam toliko ponosan na tebe. Njegovo ime govori duša, a on tako i peva. On je sa dinamikom i sa dušom doneo veoma tešku pesmu od Hanke Paldum, sve je izneo, čak je našao i Hanku i išao kod nje da ona čuje i da vidi - rekao je Kemiš.

- Jako uznemirujuća pesma, ja se kontrolišem, ali me uznemiri ta pesma - rekla je Jelena.

