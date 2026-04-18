Džan Imamović emocijama preplavio sve! Ostavio dušu na bini, žiri na ivici suza! (VIDEO)

Bio je besprekoran.

Naredni kandidat ove noći bio je Džan Imamović, koji je otpevao pesmu grupe Indexi "Žute dunje", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras je na njenom mestu Kemiš.

Odmah potom, on je izveo pesmu Kemala Malovčića "Vrati se Neno, vrati", a za svoj nastup dobio je sva četiri "da" od stručnog žirija.

- Ovo je najjači prelaz bio. Ti si umro, pa kad skoči, je l' progledala Fatma, opa, vrati se Neno - rekao je Ognjen.

- Ode Fatma došla Nena, to je život, pogotovo kod vas muškaraca, patite tri minuta, četvrti već dođe neka Nena - rekla je Karleuša.

- Prvu si maestralno doneo, sve vreme sam bila na ivici suza a nisam u PMS-u, jako si pevački napredovao. Imaš ukrase neke sevdalinske, pevaš ih predivno, to je ta neka bosanska duša, koja te stavlja u ekipu najprepoznatljivijih takmičara, pravi je dijamant - rekla je Jelena.

- Meni je bio odličan, sad se pokazalo, apropo prethodnog kandidata Pilice, on peva i prvu i drugu svojim glasom, tebe je milina slušati, slušamo tvoju dušu i to se meni najviše dopada, ekstra, bio si besprekorno jasan, tačan i znao si šta pevaš, a to je najveći kapital - rekao je Bosanac.

- Tvoja duša i emocija tebe najviše krase, ti se boriš sa pevačima sa daleko većim mogućnostima, a ti krojiš odelo po svojoj meri, to uklopiš i dodaš svoju dušu i zato prolaziš sa sva četiri, svaka čast - rekla je Viki.

- Ti si moja duša - rekao mu je Kemiš i poslao poljubac, a žiri se rastopio.

