Ovo može samo Džan Imamović! Podigao ceo studio na noge, prvo emocijom, a onda igrom! Katapultiran u peti krug! (VIDEO)

Bacio sve na kolena!

Sledeći se večeras predstavio Džan Imamović i to sa pesmom Tome Zdravkovića "Umoran sam od života", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras je na njenom mestu Đani.

Potom je Džan otpevao i pesmu "Danče" Predraga Živkovića Tozovca, a nakon nastupa nije bilo dileme - sva četiri glasa za njega i direktan plasman u naredno kolo takmičenja. On je igrao sve vreme, kao i članovi žirija, a čak je promenio i tekst pesme, te uputio ljubavne reči Jeleni i Viki.

- Pa Džan, ti dojaha do petog kruga, pa svaka čast. Bravo majstore, odličan si bio, pogodio si pesme, pevao bez greške, igrao još bolje, šešir kad si tresnuo, svaka čast - rekao je Bosanac.

- Toliko si sladak, pozitivan, jako lepa emocija, čudna lepa emocija, ma savršen si bio, hvala za ovu maramu, ti si obeležio večerašnju emisiju, ovo je bilo tvoje veče - rekla je Jelena.

- Meni si super bio, samo sam se prvi put ogrešio o tebe, kad sam gledao u fazonu, šta ja dade ne, celu energiju si preneo na nas, otpevao si savršeno, to sa šeširom je bilo iz duše, sa željom si ga otresao o pod - rekao je Desingerica.

- Ti si takav mladi kulturni šmeker, i taj tvoj šmek je pokazao, pričamo o zabavljačima, mnogi kandidati pokušaju da odaberu što teži program, ti si odabrao program spram tebe, toliko si to iskreno izneo i doneo, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje, toliko zasluženo četiri da, svaka čast, sve si bolji i bolji - rekla je Viki.

- Bravo legendo moja, familija moja vidi se, rođena zvezda - rekao je Đani.

Autor: R.L.