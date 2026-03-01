Kad on peva, ja trošim torbicu! Nikola Trifić očarao ceo studio i prošao u četvrti krug!

Pobrao je sve simpatije.

Nikola Trifić bio je sledeći kandidat ove večeri koji je ovoga puta otpevao pesmu Sinana Sakića "To si ti", a njegov menor je Desingerica.

Potom je Nikola promenio ritam i razgalio sve uz čuveni hit Džeja Ramadanovskog "Loše mi danas". Žiri je ovoga puta bio jednoglasan - četiri glasa i prolazak direktno u sledeći krug takmičenja.

- Ovo što sam ja prvo dao da, samo sam povukao iz jednog razloga, da ne ispadnem bela, crna brkata ovca. Meni se to uopšte nije dopalo, ti pevaš sve isto, u drugoj pesmi si ispao iz ritma, krajevi su ti bili falš, pričam o načinu pevanja, sa tim Adilovskim načinom pevanja ne pevaju se sve pesme isto, meni je to bilo dosadno, pretenciozno, bio sam blaži jer se osetila tvoja želja da prođeš dalje - rekao je Bosanac.

- Tako se videla ta želja kod tebe, da ti večeras pokažeš sebe u najboljem svetlu, bio si veoma pozitivan, veseo, vedar, ima istine u ovome što je Bosanac rekao, ali ponekad ta želja u vama nadjača i pobedi i nedostatke, a nekad neko otpevao tačno, precizno a nema te želje i mi ne odreagujemo glasovima - rekla je Viki.

- Dala sam ti glas zbog početka prve pesme, bilo je baš mastrealno, deluješ mi kao neki poznati pevač. Motao si se po bekstejdžu, kad sam pogledala ka tebi, učinilo mi se da vidim nekog poznatog pevača. Vidim da i vi imate dobru energiju, tebi je suđeno da budeš poznat pevač, Despić te jako gotivi - rekla je Jelena.

- On je meni uzima pare, on kad peva ja trošim torbicu a Nevena otima, kaže: "Majmune, daj to ovamo" - dodao je Desingerica.

- Ja sam još pod utiskom moje greške kod prethodnog kandidata, gde je trebalo da dam da, ovde nije bilo za četiri da, nisam htela da povučem da bvudem crna ovca, ali ne može svaka pesma da se peva Adilovski, pogotovo Džej koji ima pesak u glasu, baršunast glas, ali s druge strane vidi se tvoja želja, jako si se dao - rekla je Rada.

Autor: R.L.